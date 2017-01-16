Украина подала иск против России в суд в Гааге (обновлено)

Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как известно, сегодня президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией двух конвенций ООН — по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Так, в рамках иска в Международный суд ООН в Гааге, который происходит в рамках Конвенции по противодействию финансирования терроризма, было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот. По применению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации было проведено три заседания и представлено более 20 нот.

"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум конвенциям", — отметил Порошенко во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, сообщила пресс-служба президента Украины в понедельник.

Порошенко также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении ею международного морского права. Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.

"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", — сказал Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.