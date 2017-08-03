Сенаторы США требуют лишить Россию ЧМ-2018

03 августа 2017, 22:45
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Восемь американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом призвали ФИФА лишить РФ права проведения Чемпионата мира по футболу 2018

Сенаторы США требуют лишить Россию ЧМ-2018 | Общество | Дело Увеличить картинку

Сенаторы Соединенных Штатов Америки призвали лишить Российскую Федерацию права проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщается в открытом письме главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино от 8 американских сенаторов, сообщает rbc.ua.

"Как организация, способная повлиять на жизнь миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих во всем мире, ФИФА должна соответствовать своим обязательствам в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если ФИФА не предпримет действий против РФ и КНДР, это будет воспринято как терпимость к отвратительному поведению этих стран", — заявили сенаторы во главе с демократом Робертом Менендесом.

По его словам, главное спортивное событие в мире не должно "строится на спинах самых уязвимых людей в мире". Сенаторы США призывают расследовать сообщения об эксплуатации северокорейских рабочих на стройплощадке стадиона Кубка мира в России. Кроме того, сенаторы призвали президента ФИФА Джанни Инфантино рассмотреть возможность дисквалификации РФ как хозяина чемпионата мира 2018 года, если независимое расследование установит, что российское правительство или местный организационный комитет были соучастниками принудительного труда северокорейских строителей.

Ранее сообщалось, что в Москве и еще 10 городах России, принимающих в 2018 году матчи Чемпионата мира по футболу вновь заработают вытрезвители.

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Теги: чемпионат мира , футбол , россия , сша , фифа

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Сенаторы США требуют лишить Россию ЧМ-2018 | Общество | Дело
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