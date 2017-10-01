Сенцова переводят в самую суровую российскую колонию

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в России к 20 годам заключения, сообщил, что его этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом он написал в письме правозащитнице организации "Открытая Россия" Зое Световой.

"Он считает, что его этапируют в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп, которая известна своими суровыми условиями содержания", — сообщает Светова на портале Openrussia.

"Полагаю, что письмо Олег отправил, чтобы все, кто о нем беспокоятся, знали, где он находится и что с ним происходит", — отмечает правозащитница.

Сенцов пишет: "У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания — это легендарные Харпы. Как там было, и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо, и не только по рассказам".

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

Олега Сенцова, который отбывал 20-летний срок в колонии строгого режима в Якутске, этапировали в неизвестном направлении в начале сентября. 9 сентября члены Иркутского ОНК нашли Сенцова в СИЗО Иркутска.

Справка.

Исправительная колония для приговоренных к пожизненному лишению свободы — ФКУ ИК №18 в Харпе с неофициальным названием "Полярная сова" (на территории колонии находится монумент совы, размахом крыльев больше похожей на имперского орла) является самой географически удаленной в России и одной из пяти колоний особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы.

Для отбывания наказания туда направляют основном серийных убийц, рецидивистов, иных особо опасных государственных преступников, на счету которых не одно особо тяжкое, жестокое преступление.

В этой исправительной колонии отбывает пожизненный срок серийный убийца Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк". На его счету как минимум 48 невинных жертв, с которыми он расправлялся в Битцевском парке на юге Москвы, намереваясь довести число убитых до 64 — по числу клеток на шахматной доске.