"Троещина" в центре Киева: кто застраивает Сенной рынок

Строить нельзя сохранить

"Они разрушают место моего детства. Площадь комплекса, который строится на месте Сенного рынка, — 113 тыс. квадратных метров. Это полтора "Паруса", почти шесть "Болтов" Куровского, два с половиной ЦУМа и четыре дома-монстра на Нижнем валу", — заявила корреспонденту Delo.UA киевлянка Юлия Никитина, показывая проект застройки территории бывшего Сенного рынка на улице Бульварно-Кудрявской (бывшая Воровского), 15-А, Олеся Гончара 38-Б и 48/2.

На территории 1,98 га гектаров появится 861 квартира, 9 тыс. кв. м офисов и 2,5 тыс. кв. м торговых точек.

К этому следует добавить еще незаселенную высотку "Арт-Холл" на углу Чеховского переулка и Бульварно-Кудрявской, чтобы понимать, какая нагрузка появится на окружающую инфраструктуру. Известный архитектор Георгий Духовичный уже отмечал, что это может привести к транспортному коллапсу.

Противостояния вокруг Сенного рынка начались еще при мэре Александре Омельченко. 21 октября 2004 года Киевсовет своим решением передал земельный участок площадью 1,98 га на улице Бульварно-Кудрявской, 17 ООО "Сенной рынок" и ООО "Ферро" в аренду на 10 лет "для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисно-жилого центра с подземным паркингом и для сноса существующих зданий".

В марте 2005 под давлением общественности Киевский горсовет отменил свое разрешение компаниям "Ферро" и "Сенной рынок" сносить здание Сенного рынка для строительства торгово-жилого центра, внеся изменения в предыдущее решение. Формулировку "для сноса существующих зданий" заменили на "с обеспечением дальнейшего функционирования рынка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в капитальном здании и сохранением рабочих мест".

Но несмотря на это, администрация рынка сообщила предпринимателям о прекращении договоров аренды с 10.03.2005 года и каждому арендатору лист с перечнем 24 рынков города Киева с их адресами и телефонами.

Активистка Юлия Никитина отмечает, что здание Сенного рынка можно было бы спасти, если бы в 2005 году Министерство культуры согласилось признать его памятником исторического значения. Однако этого не было сделано. Минкульт под руководством Оксаны Билозир тогда отказался вносить здание в перечень памятников.

Точку в этом вопросе поставили 4 ноября 2005 года, когда, как писал "Киев вечерний", Государственная служба охраны культурного наследия направила в КГГА приказ за подписью своего начальника М.Кучерука, которым здание Сенного рынка было исключено из Государственного реестра недвижимых памятников Украины.

Кому принадлежит земля

На протяжении 10 лет — с 2005 года по 2015 — территория Сенного рынка пустовала. За это время земельный участок успел поменять нескольких собственников. В 2009 году ООО "Ферро" передало его в собственность ООО "Орест". В 2010 году "Орест" переоформили на ООО "Грандис Инвестментс", зарегистрированное на кипрские компании "Ротег Инвестментс Лимитед", "Елван Холдингз Лимитед" и белизский офшор — "Бейрок Файненс Лимитед".

Как пишут СМИ, за всеми этими компаниями стоит Геннадий Ильин (был во фракции "УДАР-Солидарность" в Киевсовете предыдущего созыва), его сын Никита и племянник Евгений. А Ильин-старший напрямую связан с экс-заместителем генерального прокурора Анатолием Даниленком. Они оба и были основателями фирмы "Ферро", которой в 2004 году Киевсовет передал Сенной рынок.

Сейчас собственником земельного участка под Сенным рынком является британская компания Solid Blue Assets Limited, зарегистрирована в Лондоне. Среди владельцев фирмы — граждане Британии и Кипра. Новый собственник разделил землю на 3 участка — ул. Бульварно-Кудрявская, 15а (0,1667 га), Гончара, 38б (0,4885 га), Гончара, 48/2 (1,3264 га).

В Украине компания действует через свою "дочку" — "Эмпориум Пропертиз". В 2015 году эта украинская компания инициировала начало строительства на этих участках.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции, в декабре 2015 года компания получила разрешение на начало строительных работ по указанных выше адресам. В разрешении генпорядчиком для проведения строительных работ была указана компания "ГОРБУД" (ЕГРПОУ 38374720).

Узаконенная незаконная высотность?

На определенном этапе к стройке на месте Сенного рынка был причастен холдинг "Киевгорстрой". В июне 2016 года компания подготовила историко-градостроительное обоснование под строительство на этом участке. В нем утверждается, что строительство не должно привести к негативному влиянию на характерные особенности и традиционный характер среды, и не повлияет на характер особо ценных существующих силуэтов и панорам.

"Самый высокий объем проектируемого комплекса следует разместить непосредственно не выше 24-этажного дом по ул. Воровского (Бульварно-Кудрявская), 21. Это определенным образом нивелирует превышение нормативных ограничений общей высоты объекта проектирования и будет силуэтно сочетаться с существующей 18-24 поверхностной современной застройкой. Предельно допустимая этажность композиционно доминирующей части комплекса должна быть определена до 22 (с учетом технического) этажей, высота — до 81,00 м (восемьдесят один метр) от уровня дневной поверхности", — говорится в документе.

Такое толкование не совпадает с требованиями, прописанными в Статусе историко-культурных заповедников и зон охраны памятников истории и культуры в Киеве, согласно которым зона застройки входит в охранную зону 1 категории, а там запрещено строительство высотных домов, а возможность строительства домов повышенной этажности жестко ограничивается.

Однако такое противоречие не вызвало вопросов у Министерства культуры. 6 июня 2016 года заместитель министра культуры Тамара Мазур подписала "Киевгорстрою" градостроительное обоснование.

"Я имела полное право подписать этот документ. Не вижу законных оснований отказать в строительстве. Историческая планировка на Львовской площади уже нарушена, там нечего сохранять. Мы все сделали правильно", — пояснила Мазур на круглом столе 4 февраля.

Заместитель министра культуры Тамара Мазур

С другой стороны, заместитель министра сообщила, что в рекомендациях к градостроительному обоснованию застройщику рекомендовали провести общественные слушания и ограничить застройку в исторической части на улице Бульварно-Кудрявской 15-А шестью этажами.

"Мы дали рекомендации застройщику, но он сам будет решать, придерживаться их или нет. Это не компетенция министерства мониторить, как исполняются наши рекомендации", — ответила Мазур корреcпонденту Delo.UA.

По ее словам, министр культуры Евгений Нищук в курсе происходящего и поддерживает ее решение.

Примечательно, что в сентябре 2016 года "Киевгорстрой" отказался от строительства на территории Сенного рынка.

"Со временем ситуация вокруг застройки приобрела негативный общественный резонанс. По этой причине Правлением ОАО "ХК "Киевгорстрой" в сентябре 2016 года было решено прекратить любые действия по этому проекту", — ответили в холдинге на вопрос Delo.UA.

Кстати, перед этим поступило обращение в суд с просьбой арестовать земельные участки на территории Сенного рынка.

Кто же строит на Сенном рынке

Несмотря на отказ "Киевгорстроя" от строительства, в ноябре 2016 года стартовали продажи недвижимости в жилом комплексе "Ярославов Град", стоимость одного квадратного метра жилья в котором стартует от 44,5 тыс. гривень.

Сдача жилого комплекса запланирована на IV квартал 2019 года. Учитывая, что объем работ огромный, строительные роботы продолжаются в выходные и праздничные дни.

Как свидетельствует паспорт строительства, теперь генподрядчиком является компания "Грантис Т" (ЕГРПОУ №39814963). Разрешение на начало строительства она получила в сентябре 2016 года.

К тому же в этом строительстве засветилась "Инвестиционно-строительная группа".

Компания известна своей скандальной стройкой на Гончара 17-23. Эта территория, как известно, входит в буферную зону национального заповедника "София Киевская", которая охраняется ЮНЕСКО. По проекту здание должно было достичь высоты 45 метров, что прямо противоречит нормам ЮНЕСКО.

Протесты и разбирательства продолжались несколько лет. И только в июле 2016 года ГАСИ аннулировала разрешение "Инвестстройгруппе" на строительство по ул. Гончара, 17-23, а Киевсовет дал застройщику, месяц на то, чтобы разобрать лишние этажи — до 25 метров.

Застройщик отказался это сделать и сейчас строительство комплекса "Fresco Sofia" на Гончара приостановлено.

Судебные разбирательства за землю

В августе 2016 года депутат Киевсовета (фракция "Самопомич") Роман Марченко обратился в Голосеевский районный суд с просьбой наложить арест на землю бывшего Сенного рынка.

"Считаю, что эту землю необходимо вернуть в собственность громады Киева, поскольку в 2009 году этот земельный участок перешел в собственность ООО "Орест" почти даром. При том, что нормативная денежная оценка данного земельного участка превышала 50 млн грн", — утверждает депутат.

На самом деле еще 23 ноября 2012 года по участках на территории Сенного было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Производство было открыто по заявлению казахстанского БТА Банка, до суда оно дошло только в августе 2016 года.

Как следует из решения суда, 8 февраля 2007 между БТА Банком и компанией "Генди Асетс Лимитед" было заключено генеральное соглашение, по условиям которого банк предоставил в кредит $30 млн для строительного проекта "Сенной" по адресу: г. Киев, ул. Воровского, 17. Деньги с процентами должны были вернуть до 1 февраля 2011 года.

Для обеспечения выполнения обязательства БТА Банку перешли корпоративные права ООО "Сенной рынок", ООО "Фирма" Ферро ", ООО" Компания "Метрика", ООО "Амирар Сенной", во владении которых находились земельные участки на территории под вышеуказанное строительство.

С целью избавления БТА Банка права взыскания предмета залога земельный участок на ул. Воровского, 17 был передан ООО "Орест", которое, в свою очередь, сразу осуществило отчуждение земельного участка в пользу международной компании SOLID BLUE ASSETS LIMITED, говорится в решении суда.

"Солид" собственно и разделила земельный участок на три — ул. Бульварно-Кудрявская, 15а (0,1667 га), Гончара, 38б (0,4885 га), Гончара, 48/2 (1,3264 га).

В августе 2016 года по ходатайству депутата Марченко, который, кстати, являлся членом набсовета "БТА" банка, Голосеевский суд арестовал эти три участка. Однако в январе 2017 года компания Solid Blue Assets Limited подала встречный иск.

К тому же, 21 сентября 2016 года Хозяйственный суд Киева постановил, что компания "SOLID BLUE ASSETS LIMITED" правомерно приобрело право собственности на земельный участок.

10 января Голосеевский суд сняла арест с участка по адресу улица Бульварно-Кудрявская 15-А общей площадью 0,1667 га.

Судебные разбирательства по другим участкам на улице Гончара тоже закончились победой Solid Blue Assets Limited. 31 января суд снял арест с участков на улицах Гончара, 38б (0,4885 га), Гончара, 48/2 (1,3264 га).