Сергей Головатый на первом месте в списке кандидатов на должность судьи Конституционного суда

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи КС — выбраны кандидаты из тех лиц, которых назначает президент Украины. ОБ этом сообщается на сайте президента Украины.

18 членов КС 14 уже утверждены, остается внести 4 кандидатуры.

Список кандидатов с учетом приоритетности выглядит так: Сергей Головатый, Василий Лемак, Василий Васильевич, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович, Оксана Грищук.

Как сообщалось ранее, Сергей Головатый, член Конституционной комиссии, экс-министр юстиции Украины в начале декабря избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.