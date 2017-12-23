Сергей Головатый на первом месте в списке кандидатов на должность судьи Конституционного суда

23 декабря 2017, 17:10
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Конкурсная комиссия выбрала кандидатов на должность судьи Конституционного суда по квоте президента

Сергей Головатый на первом месте в списке кандидатов на должность судьи Конституционного суда | Политика | Дело Увеличить картинку

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи КС — выбраны кандидаты из тех лиц, которых назначает президент Украины. ОБ этом сообщается на сайте президента Украины.

18 членов КС 14 уже утверждены, остается внести 4 кандидатуры.

Список кандидатов с учетом приоритетности выглядит так: Сергей Головатый, Василий Лемак, Василий Васильевич, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович, Оксана Грищук.

Как сообщалось ранее, Сергей Головатый, член Конституционной комиссии, экс-министр юстиции Украины в начале декабря избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.

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Теги: конституционный суд , суд , президент , сергей головатый

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Сергей Головатый на первом месте в списке кандидатов на должность судьи Конституционного суда | Политика | Дело
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