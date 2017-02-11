Сергея Жадана задержали в Беларуси и запретили въезд в страну

Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. Об этом написал сам Жадан на своей странице в Facebook.

По словам писателя, в 2 часа ночи в его гостиничный номер нагрянул милицейский патруль. Жадана повезли в отделение, где сообщили, что ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере", — написал Жадан.

Писатель сообщает, что его заставили писать объяснительные и расспрашивали о терроризме. "В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", — сообщил Жадан.

Как сообщает белорусская Радио Свобода в Twitter, Жадана депортируют из Беларуси.