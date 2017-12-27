СЕТАМ выставил на продажу гостиницу в центре Одессы за $8,4 млн

27 декабря 2017, 17:37
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Причиной продажи гостиницы "Черное море Ришельевская" являются долги по ипотеке

СЕТАМ выставил на продажу гостиницу в центре Одессы за $8,4 млн | Политика | Дело Увеличить картинку

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке гостиницу "Черное море Ришельевская".

Согласно сообщению ГП "СЕТАМ", аукцион запланирован на 19 января 2018 года. Стартовая цена продажи — 234 млн грн ($8,37 млн по курсу НБУ).

Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м, номерной фонд — 225 номеров. Его инфраструктура также включает ресторан, конференц-залы и салон красоты.

Как отмечается в сообщении, гостиница "Черное море Ришельевская" расположена недалеко от исторического центра города. Входит в сеть гостиниц "Черное море" (ПАО "Туристическо-производственная фирма "Черное море"), которая принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу Имэксбанка и действующему владельцу футбольного клуба "Черноморец".

Согласно данным Госреестра, по состоянию на 27 декабря 2017 года конечным бенефициаром ПАО выступает Леонид Климов. Он также совместно с бизнес-партнером Александром Лыженковым являются конечными бенефициарами ЧАО "Футбольний клуб "Черноморец".

Согласно данным веб-сайта сети гостиниц "Черное море", в нее входят девять гостиниц в Одессе, Одесской области и Киеве.

Главный офис сети находится по ул. Маразлиевская,1/20 в Одессе. Там же действует стадион футбольного клуба "Черноморец" и гостиница "Черное море Парк Шевченко".

ПАО "Туристическо-производственная фирма "Черное море" создано в 1997 году. Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Размер уставного капитала компании составляет 29,4 млн грн.

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Теги: сетам , одесса , гостиница , минюст

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СЕТАМ выставил на продажу гостиницу в центре Одессы за $8,4 млн | Политика | Дело
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