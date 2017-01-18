Рейтинг любимых сайтов и соцсетей украинцев

18 января 2017, 14:59
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Украинцы используют Google вместо Яндекса, но все еще "зависают" во ВКонтакте и Одноклассниках чаще Facebook

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Google стал самым популярным поисковиком, а также самым популярным сайтом в Украине по итогам декабря 2016 года. Об этом пишет Watcher.

Согласно исследованию компании Factum Group Ukraine, Google стал первым сайтом по охвату аудитории на десктопах, за ним вплотную идут YouTube и ВКонтакте.

В ТОП-25 самых популярных сайтов украинцев вошли привычные лидеры (Google, YouTube, ВКонтакте, Yandex, Mail.RU, Rozetka) и новички в рейтинге — i.ua, instagram.com, bigl.ua (на десктопах), а на десктопах и смартфонах к ним присоединились citrus.ua, segodnya.ua.

Источник: Factrum

Самой популярной социальной сетью украинцев остается ВКонтакте с охватом 66% пользователей десктопов (рост на 7% по сравнению с декабрем-2015).

Однако конкуренция обострилась между Facebook и Одноклассниками. Доля Facebook в декабре увеличились до 42% охвата пользователей десктопов, и сеть стала третьей по популярности в Украине.

Напомним, Facebook Messenger использует 1 млрд человек, а по абсолютному числу пользователей сеть пока считается лидером в мире. Месячная аудитория на конец марта превышала 1,6 млрд человек, дневная была близка к 1,1 млрд.

По материалам: watcher.com.ua
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Теги: социальные сети , рейтинг

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