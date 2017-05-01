Севастопольцы жалуются, что оккупанты забирают у них земли, "незаконно выданные украинскими властями"

Такое требование было высказано на прошедшем в этом городе в субботу, 29 апреля, собрании владельцев земельных участков, пишет "Новая газета".

По данным издания, в нем участвовали более 400 человек.

Глава общественной организации "Правовая защита собственников недвижимости" Алексей Деменок указал на проблему изъятия российскими властями имущества горожан. В законе "о принятии Крыма в РФ" названы действующими документы жителей Севастополя, выданные украинскими властями, однако не сказано о признании действительными прав граждан, вытекающих из этих документов, отметил он.

"Это позволяет работающим сегодня чиновникам изымать у людей земельные участки, дома и иное имущество, заявляя, что их собственность находится на территории, например, заповедных земель", — посетовал Деменок.

Примечательно, что люди, проживающие на оккупированной территории, намерены обращаться в Еврокомиссию, если российские власти не внесут изменения в закон.

Ранее сообщалось о подаче властями Севастополя сотен исков (некоторые СМИ сообщают о 3 тыс. исков) о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению чиновников, украинские власти незаконно предоставляли людям землю.