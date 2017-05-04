Шахтеры 5 шахт в Кривом Роге бастуют, требуя повышения зарплаты

Шахтеры пяти шахт ПАО "Криворожский железорудный комбинат" в Днепропетровской области отказались подниматься на поверхность после ночной смены, требуя повышения заработной платы, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

"Вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардейская", шахты "Терновская" и "Кривбасшахтоуправления" и 10 горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Шахтеры требуют поднятия заработной платы. Горняки понимают, что в последнее время средства не выделялись на развитие предприятий, а только выжимали ресурсы. Горняки не прекращали работу, в настоящее время они проводят собрания под землей", — написал М. Волынец на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он также сообщил, что горняки первой смены также спустились в шахту.

М. Волынец отметил, что Независимый профсоюз горняков Украины будет делать все, чтобы помочь горнякам в реализации и удовлетворении их требований.

"Администрация "Криворожского железорудного комбината", куда относятся шахты, где бастуют горняки, и руководители этих шахт спускаются к горнякам проводить разъяснительные работы", — также сообщил М. Волынец.