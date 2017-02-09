"Шансон", "Радио вести" и еще шесть радиостанций оштрафовали за нарушение квот

8 радиостанций были оштрафованы Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания за несоблюдение ими квот песен и ведения программ на украинском языке, сообщает detector.media. Были рассмотрены результаты девяти проверок, в результате наложены такие штрафы:

Kiss FM ( "Украинская корпорация телевидения и радиовещания ЮТАР") — 215,6 тыс. грн;

"Шансон" (ТРК "Шансон") — 125,7 тыс. грн;

"Радио Вести" (ТРВК "Мастер", Харьков) — 39,6 тыс. грн;

"106,6" (ТРК "Симон", Харьков) — 37,8 тыс. грн;

MFM (ТРК "Новая волна", Харьков) — 36,4 тыс. грн;

"Европа плюс Днепр" ( "Скифия", Новомосковск — 33,6 тыс.грн;

"Ирта" (Независимая ТРК "Ирта", Луганск) — 25,9 тыс. грн;

"Маяк" (ТРК "Маяк", Александрия) — 4,4 тыс. грн.

Размер штрафа составил 5% лицензионного сбора. Самый большой штраф — у Kiss FM. Хотя самым серьезным нарушителем квот оказалась сеть MFM, где доля песен на украинском языке в период мониторинга (9 ноября 2016 с 15.00 — 22.00) составила всего 3% вместо 25%. За ней следует александрийская станция "Маяк": там в период мониторинга (17 ноября 2016) доля песен на украинском языке составила 6%.

Не стали назначать санкции "Ретро ФМ" (ТРК "НБМ-Радио"). Хотя мониторинг показал несоблюдение квот 9 ноября прошлого года: 24% песен на украинском языке вместо 25%, но затем данные были уточнены, оказалось, что квота была соблюдена в промежутке 15.00 — 22.00, а в декабре доля составила 29%.

А вот по поводу "Радио Вести" в Харькове в Нацсовете возникла дискуссия, которая завершилась решением все-таки оштрафовать компанию. Причина: в день мониторинга 12 ноября на украинском языке вели 49,22% программ вместо 50%.

Руководство компании объяснило, что ведущие в прямом эфире общались на русском языке с русскоязычными слушателями и гостями студии. "Это не нарушение — это жест вежливости, до недавнего времени это был журналистский стандарт", — заявил генеральный продюсер "Радио Вести" Виталий Докаленко, он считает, что Нацсовет придирался к несоблюдению 0,78% квоты при 14 часах прямого эфира вещания. По словам юриста радиостанции, сейчас доля ведения программ на украинском языке составляет 60-70%.

"Такой карательной организации, как эта Нацсовет, в Украине еще никогда не было. Вы — карательная организация!" — отреагировал на штрафную санкцию Виталий Докаленко.

Всего Нацсовет проверял 11 радиокомпаний, рассмотрел результаты девяти проверок, а двух — одесского "Армянского радио" (Радиовещательная компания "Армянское радио") и мариупольского "104 ФМ" ( ТРК "Евростудия") — перенес.