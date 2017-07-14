Штрафы за браконьерство хотят увеличить в 4 раза

Государственное агентство лесных ресурсов Украины предлагает увеличить штрафы за браконьерство с учетом индекса инфляции в среднем в четыре раза по всем видам животных.

Соответствующий приказ "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)" прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Согласно документу, расчет такс за незаконную добычу аргументируется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, необходимые на воспроизведение уничтоженных животных.

Приказом предлагается увеличить размер взыскания за незаконную охоту на лося с 20 тыс. грн до 80 тыс. грн, оленя европейского — с 15 тыс. грн до 60 тыс. грн, лань — с 10 тыс. грн до 40 тыс. грн, косулю и муфлона — с 8 тыс. грн до 32 тыс. грн.

Гослесагентство предусмотрело увеличение суммы возмещения за незаконную охоту на пушных животных и птиц. В частности, за бобра — 10 тыс. грн (было 2,6 тыс. грн); зайца-русака — 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницу — 6 тыс. грн (было 1,5 тыс. грн); лебедя — 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн); пеганку, гусей, кекликов, куропаток серых, фазанов — 2 тыс. грн (было 500 грн).

Кроме того, запланировано увеличение в 5-10 раз такс за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.

Документом, помимо возмещения убытков за браконьерство, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В ведомстве сообщили, что новые такси начнут действовать со дня опубликования приказа в официальном вестнике Минюста, которое запланировано на 25 июля 2017 года.