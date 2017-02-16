Шуфрич: Нельзя с 40 млн грн доходов уплатить 40 млн налогов

"За отчетный период, за который мы обязаны отчитаться и несем ответственность, мной было задекларировано чуть более 40 млн грн дохода, и нам абсолютно непонятно, как с них можно насчитать 40 млн грн неуплаченных налогов", — утверждает Нестор Шуфрич, слова которого цитирует пресс-служба "Оппозиционного блока".

По его словам, все запросы, которые приходили из налоговой, были обработаны и переданы исчерпывающие ответы.

"Нам абсолютно не известно, на основании чего Генеральная прокуратура сделала данные выводы. Ни разу ни я лично, ни уполномоченные мной аудиторы и адвокаты не общались с представителями Генеральной прокуратуры и никогда не приглашались для такого общения. Подчеркиваю: ни разу! На все письменные запросы уполномоченных налоговых органов мы дали исчерпывающие ответы", — подчеркнул Шуфрич.

Он заверил, что если будет доказано, что его аудиторы и юристы неправильно посчитали доходы и недоплатили налоги, то эта сумма будет уплачена.

"Я не исключаю вариант, при котором я уплачу указанную сумму, а потом в суде востребую ее назад. И пусть тогда суд установит основательность доказательств, а при отсутствии таковых привлечет к ответственности в данном случае непосредственного подписанта — а именно Генерального прокурора", — отметил Шуфрич.

Напомним, 15 февраля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении подать представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с трех народных депутатов, если они не погасят задолженность по уплате налогов в сумме от 40 до 60 млн грн. Речь шла о Шуфриче, Константиновском и Супруненко.