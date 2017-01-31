Ситуация в Авдеевке: факты и цифры

Что случилось?

По данным Минобороны, обострение в Авдеевке началось в воскресенье около 5 утра. Позиции украинской армии подверглись мощному обстрелу. Около 7 утра боевики предприняли попытку штурма. Противник атаковал двумя группами по 25-30 человек. Украинские военные пошли в контратаку.

В 13:45 после обстрелов украинских позиций из гранатометов различных калибров оккупанты предприняли новую попытку выбить силы АТО с позиций в районе Авдеевки (Шахта Бутовка со стороны Спартака). Атака вновь была отбита.

"Это был отвлекающий удар с целью распылить силы АТО и усложнить управление войсками в боях за авдеевскую промзону", — отметили в Минобороны.

"Целью провокации было обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей", — передает штаб АТО.

"Сегодня произошло серьезное обострение в районе Авдеевки. Утром террористические группировки начали обстрел, а затем две группы врага по 25-30 человек каждая начали штурмовые действия в отношении наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение", — рассказал Степан Полторак.

Где самая горячая точка?

Промзона вблизи Авдеевки, где идут боевые действия, находится вблизи шоссе, соединяющего Донецк и Горловку. Рядом с этим районом расположена большая развязка на автотрассе в сторону большой узловой железнодорожной станции Ясиноватая.

Авдеевка, как и Ясиноватая, находятся в нескольких километрах от границы Донецка. Весной 2016 года украинские войска взяли под огневой контроль развязку, но не контролируют ее.

В пресс-центре Министерства обороны сообщили, что вооруженные формирования так называемой "ДНР" вели огонь из населенных пунктов Яковлевка и района Спартака вблизи Ясиноватской развязки, которая находится к юго-западу от Авдеевки.

Какое оружие задействовано?

Авдеевку обстреливают из запрещенных минскими договоренностями РСЗВ "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия.

Сколько погибших?

Известно о 8 погибших украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения. От обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены два мирных жителя. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что минно-взрывные травмы и осколочные ранения разных частей тела получили граждане 1959, 1976 и 1991 годов рождения.

30 января штаб АТО распространил информацию, что удалось ликвидировать 9 противников, один взят в плен, еще 24 были ранены, в том числе 7 — тяжело.

Как себя ведут власти?

Обострение в районе Авдеевки произошло во время визита украинского президента Петра Порошенко в Германию. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что ее тревожит "нарушение режима прекращения огня", который, по ее словам, не соблюдается.

"Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе", — говорится в заявлении МИД.

Постоянный представитель Украины в ООН Владмир Ельченко обратился с письмом к Генеральному секретарю ООН после обострения ситуации в Авдеевке.

В заявлении украинская сторона требует от России прекратить боевые действия и придерживаться режима прекращения огня.

30 января президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам инициировать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске из-за ситуации в Авдеевке.

МИД отмечает, что такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконное, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью.

Что делают правоохранительные органы?

В прокуратуре Донецкой области штурм Авдеевки и Ясиноватского района квалифицировали как террористический акт (ч.3 ст.258 КК Украины). "Боевики целенаправленно нанесли удар по жилым кварталам, имея информацию, что там находятся гражданские лица", — сообщает пресс-служба ведомства.

Что известно об обстановке в городе?

На второй день боевики повредили последнюю линию электропередач, которая обеспечивала Авдеевку. Город остался без воды, электричества и теплоснабжения при крайне низких температурах — обесточена фильтровальная станция и коксохимический завод, который обеспечивал теплом Авдеевку.

"Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения, находятся в целом свыше 400 тысяч мирных обитателей региона. С учетом осложнения погодных условий и длящихся обстрелов боевиков гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться", — сообщает МИД в понедельник вечером.

Тем не менее, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщил, что на 24:00 температура батарей в квартирах 35-40 градусов, а температура в квартирах 16-17 градусов тепла.

"Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях. Авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский сад", — написал он на своей странице в Facebook.