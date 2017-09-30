Ситуация в Калиновке: одиночные взрывы не представляют угрозы для жителей ближних районов — ГСЧС

30 сентября 2017, 11:36
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Одиночные взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области не представляют угрозы для жителей ближних районов, это штатная ситуация во время работ по разминированию, открытых очагов возгорания на складах нет

Ситуация в Калиновке: одиночные взрывы не представляют угрозы для жителей ближних районов — ГСЧС | Происшествия | Дело Увеличить картинку

На складах боеприпасов около Калиновки утром произошла одиночная детонация боеприпасов. Спасатели заверили, что одиночные взрывы не представляют угрозы для жителей ближних районов, это штатная ситуация во время работ по разминированию.

"Во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами", — уточнила пресс-служба ГСЧС. Неконтролируемых взрывов и открытых очагов возгорания нет, утверждают спасатели.

Газоснабжение в Калиновке и близлежащих селах почти восстановили. Работает группа предоставления психологической помощи пострадавшим.

Со 2 октября снова начнут работать школы и детские сады.

Движения по трассе Житомир-Могилев-Подольский восстановили. Полеты в радиусе 40 км от Калиновки пока запрещены.

26 сентября в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы на складах Министерства обороны Украины, где хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (в том числе ракеты систем залпового огня Смерч, Ураган, Град) начался пожар, сопровождавшийся взрывами. 30 тыс. жителей из пятикилометровой зоны были эвакуированы. 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование зоны.

Военная прокуратура предполагает, что пожар возник из-за диверсионной атаки. Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что перед взрывами дежурный на посту слышал звук пролетающего беспилотника.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. Военная прокуратура предполагает, что пожар возник из-за диверсионной атаки. Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что перед взрывами дежурный на посту слышал звук пролетающего беспилотника. Военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).

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Теги: пожар , взрыв , гсчс

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Ситуация в Калиновке: одиночные взрывы не представляют угрозы для жителей ближних районов — ГСЧС | Происшествия | Дело
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