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Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец"

27 апреля 2017, 16:20
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Программа "Стахановец", установленная в 300 украинских компаниях, позволяет ФСБ России получать свю информацию с компьютеров в Украине, включать микрофоны и видео, и загружать нужную информацию на серверы в России, сообщают в СБУ

Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы Увеличить картинку

Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

Об этом рассказал начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге 27 апреля.

"Службой безопасности Украины проводится операция по выявлению и предупреждению структур, которые используют специальное программное обеспечение, квалифицированное экспертами как специальные технические средства негласного снятия информации", — уверяет Ткачук.

Разработчики этого программного продукта не сообщают обо всех его функциях. Программа позволяет без ведома владельца-клиента удаленно контролировать все то, что обрабатывается на компьютере. "То есть все документы, вся информация на компьютере может быть загружена на серверы, которые находятся на территории Российской Федерации", — пояснил Ткачук.

Также эта программа может удаленно включать микрофоны и видеокамеры на компьютерах.

В связи с этим СБУ обращается ко всем владельцам коммерческих структур, которые используют эту программу "Стахановец", отказаться от нее и обратиться к СБУ "за консультацией" по телефонам горячей линии.

По данным СБУ, приблизительно 300 компаний в Украине на сегодняшний день используют такое программное обеспечение. Хотя еще с 2016 года использование этого программного продукта запрещено, потому что его признали специальным техническим средством.

"Кроме того в рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что компания-разработчик этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", — сказал Ткачук.

Он добавил, что разработчики этой программы в России пытаются провести сейчас ребрендинг, чтобы под новым именем выйти на рынки.

Также во время вчерашних обысков СБУ установила факт продажи программы "1С" компании, находящейся в оккупированном Луганске.

"Этот продукт также разработан в Российской федерации, и по нашим данным отдельные дилеры, которые распространяют в Украине программные продукты компании "1С", по решению СНБО внесены в санкционный список. Поэтому мы призываем наших предпринимателей быть осторожным и взвешенно подходить к покупке программных продуктов", — предупредил представитель СБУ.

Напомним, 26 апреля в восьми компаниях провели обыски в рамках операции по выявлению такого ПО, в частности в компаниях "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

"Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний, а были связаны именно с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, с помощью которого осуществляется удаленный контроль и снятие информации", — сказал представитель ведомства.

Вчера во время обысков в восьми компаниях обнаружены доказательства того, что "более тысячи лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний".

"Вместе с тем изъятие всех компьютеров, на которых использовалось это ПО Службой безопасности не совершалось, так как в этом нет надобности. Для следствия, чтобы провести соответствующие экспертизы и подтвердить факт использования этого ПО нами были изъяты серверы", — пояснил начальник аппарата главы СБУ.

В компании "Укргазвидобування" изъяли 1 сервер и 5 клиентских машин, при этом приобрела эта госкомпания несколько сотен лицензий, а в Dragon Capital изъяли 1 сервер и 3 клиентских компьютера. Этого достаточно, чтобы назначить экспертизы, сказал Ткачук.

По материалам: "Дело"
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Теги: сбу , dragon capital , программное обеспечение , война с россией

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Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы
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