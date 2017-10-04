Скольким украинцам повысят пенсию на 1 тыс. грн вследствие пенсионной реформы

04 октября 2017, 12:17
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал увеличение пенсий на более чем 1 тыс. грн для 1,1 млн украинских пенсионеров уже с 1 октября текущего года

Скольким украинцам повысят пенсию на 1 тыс. грн вследствие пенсионной реформы | Экономика | Дело Увеличить картинку

"На самом деле до 200 грн получат в Украине не менее 1 млн 308 тыс. украинских пенсионеров, от 200 до 500 грн ежемесячно — 1 млн 208 тыс., от 500 до 1 тыс. грн — почти 2 млн украинских пенсионеров, и более 1 тыс. увеличения получат более 1 млн 100 тыс. украинских пенсионеров", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

По его словам, правительство также предусмотрело изменение самой базы начисления пенсий.

"Мы в первую очередь изменили саму базу начисления пенсий, еще до 1 октября она была 1190 грн, сейчас с 1 октября база начисления будет составлять 3764 грн", — пояснил премьер.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе. Документ предусматривает изменения в формуле расчета выплат, повышение выплат для ряда пенсионеров, ежегодную индексацию пенсий, повышение необходимого для выхода на пенсию страхового стажа.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: пенсионная реформа , пенсии , кабмин , владимир гройсман

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Скольким украинцам повысят пенсию на 1 тыс. грн вследствие пенсионной реформы | Экономика | Дело
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