Сколько бесплатных лекарств раздало государство за полгода

За 6 месяцев 2017 года было выписано более 6,5 млн рецептов для получения препаратов по программе реимбурсации "Доступные лекарства". При этом государство возместило аптекам 235 млн грн за продажу лекарств.

"Более 6,5 млн пациентов получили рецепты на бесплатные лекарства — это говорит о том, что люди отказываются от самолечения и идут в больницы", — сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В первый месяц программы ею воспользовалось до 20 тыс. украинцев. Сейчас количество достигло 100 — 200 тыс. человек в зависимости от региона страны. По данным Минздрава, количество аптек-партнеров проекта так же растет. На данный момент их 6,6 тыс.

Список препаратов и компаний, которые присоединились к программе "Доступные лекарства" пополняется. В начале проекта пациентам предоставлялся выбор из 157 наименований препаратов. На сегодняшний день эта цифра выросла до 199 препаратов от 43 производителей, из которых 21 производитель из стран ЕС, 17 — Украины, 4 — Индии, 1 — Израиля.

С начала действия программы, государство возмещало полную стоимость лишь по 23 препаратам, сейчас по 32. Производители-партнеры постепенно начинают снижать ценны на лекарственные средства от 30% до 50%. По данным аналитической системы исследования рынка, значительно выросло потребление препаратов, которые государство возмещает на 100%.

Уляна Супрун так же отметила, что в планах на 2018 год — расширить перечень лекарств для других болезней и ввести электронную систему рецептов. В госбюджет 2018 года кабмин заложил на программу "Доступные лекарства" 1 млрд грн.

Стоит отметить, что программа "Доступные лекарства" стартовала в апреле текущего года. На ее реализацию было выделено 700 млн грн. Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещения части стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета II типа.