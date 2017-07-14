Сколько недвижимости покупают украинцы в Польше

В прошлом году иностранцы, которые живут в Польше, приобрели более 4,5 тыс. квартир. Как говорят эксперты, в будущем количество недвижимости, купленной иностранцами, будет увеличиваться. Это связано, в частности, с большим числом украинцев, приезжающих в Польшу и остающихся там жить, сообщает "Польское радио".

По данным Управления по делам иностранцев, сейчас в Польше находится 295 000 человек, которые имеют документы (вид на временное и постоянное проживание), позволяющие им проживать над Вислой. В основном это граждане Украины, количество которых с 2014 года постепенно увеличивается. Сегодня больше всего украинцев проживает в Мазовецком воеводстве, а также в Малопольском, Нижнесилезском и Великопольском.

Как говорит пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, количество украинских граждан, которые составляют самую многочисленную группу иностранцев в Польше, будет увеличиваться. "В 2016 году количество украинцев, которые ходатайствовали о получении вида на жительство в Польше, было на 40% больше, чем в 2015 году. На начало мая 2017 было уже зарегистрировано 45 тыс. заявлений от граждан Украины. В течение всего прошлого года этих ходатайств было 96 тыс. Кроме того, на увеличение этой динамики повлияет отмена визового режима между Украиной и ЕС. Согласно статистике, в этом году до 150 тыс. украинцев могут попросить вид на жительство в Польше", — говорит Дудзяк.

В 2015 году украинцы приобрели в Польше 35 тыс. кв. м жилой площади, уже в 2016 году этот показатель достиг 64 тыс. кв. м. По мнению Конрада Плохоцкого из Польского объединения девелоперских компаний, в последующие годы украинцы будут покупать еще больше жилья в Польше.

"Как девелоперы мы часто продаем клиентам жилье еще на этапе строительства, когда еще не подписан нотариальный акт, а потому статистически новые данные еще не учтены. Через 2-3 года, когда дом будет построен и заселен, появятся новые данные. На протяжении последних 2-3 лет мы видим очень большой рост интереса именно клиентов из Украины, приезжающих в Польшу для работы, которые убедились, что над Вислой можно очень хорошо заработать, есть стабильный рынок труда, а потому почему бы не поселиться и не купить здесь жилье. Эта статистика будет очень быстро расти. Сейчас девелоперские компании и бюро недвижимости выполняют роль лакмусовой бумаги, ведь видим, кому мы продаем эти квартиры на основании подписанных предварительных условий", — говорит Полохоцкий.

Ежегодно в Польше в среднем осуществляют около 200 тыс. сделок на рынке недвижимости, в пользование сдают примерно 75 тыс. новых квартир. Также существует вторичный рынок. Поэтому 4 648 квартир, которые в прошлом купили иностранцы в Польше, — это пока еще немного.

За последние два года украинцы однозначно обошли немцев и англичан по количеству покупки недвижимости в Польше. "Первой украинской группой, которая начала чаще покупать квартиры в Польше, были родители детей, обучающихся над Вислой. Это было наиболее заметно рядом с восточной границей, в Люблине, Ряшеве — университетских центрах, где уже много лет на обучение приезжают именно украинцы", — говорит Полохоцкий. Сейчас эта тенденция заметна в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, где в последние годы появилось много украинских студентов.

Вторая группа — украинцы, которые приехали в Польшу на заработки, заметили, что они могут здесь стабильно зарабатывать и решили остаться. Эта группа очень быстро увеличивается, и она имеет гораздо больший потенциал, чем группа студентов. Наибольшая тенденция покупки жилья в этой группе наблюдается в Кракове и Вроцлаве.

Как объясняет Плохоцкий, согласно статистике, украинцы в состоянии значительно больше экономить заработанные над Вислой средства, чем рядовые поляки. А потому можно много откладывать, например, на приобретение жилья.

Вместе с тем польские девелоперы уже готовятся к ситуации, что из-за отмены виз украинские рабочие, в частности строители, могут выехать на заработки в другие страны ЕС, где зарплата выше. Поэтому они налаживают сотрудничество с компаниями, которые профессионально подбирают опытных работников в Украине. Однако украинские партнеры уже сейчас имеют большие трудности с поиском новых рабочих в строительстве.