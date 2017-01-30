Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году

Действующая до конца прошлого года редакция Закона Украины "О судебном сборе", предусматривала, что при определении размера судебного сбора за основу брался размер минимальной заработной платы. В 2016 году эта сумма составляла 1 378 гривень.

Но с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы увеличился более чем в два раза (до 3 200 гривень), а значит ставка судебного сбора тоже должна была измениться в сторону увеличения.

Для того, чтобы избежать ограничения доступа к правосудию, на законодательном уровне было принято решение изменить порядок определения размера судебного сбора, взяв за основу размер минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В данный момент он составляет 1 600 гривень.

Ставки судебного сбора с 1 января 2017 года

Хозяйственный суд 2016 год 2017 год • при подаче искового заявления имущественного характера 1,5% от цены иска, но не менее 1 378 гривень и не более 206 700 гривень 1,5% от цены иска, но не менее 1 600 гривень и не более 240 000 гривень • при подаче искового заявления неимущественного характера 1 размер минимальной заработной платы — 1 378 гривень 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 1 600 гривень • при подаче заявления о возбуждении дела о банкротстве 10 размеров минимальных заработных плат — 13 780 гривень 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 16 000 гривень • при подаче заявления кредитором, который обращается с денежными требованиями к должнику после объявления о возбуждении дела о банкротстве 2 размера минимальных заработных плат — 2 756 гривень 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3 200 гривень