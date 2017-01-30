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Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году

30 января 2017, 17:47
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С 1 января 2017 года в Украине выросли судебные сборы, ведь они рассчитываются в зависимости от размера прожиточного минимума, который с начала года вырос до 1600 гривень

Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году | Экономика | Дело Увеличить картинку

Действующая до конца прошлого года редакция Закона Украины "О судебном сборе", предусматривала, что при определении размера судебного сбора за основу брался размер минимальной заработной платы. В 2016 году эта сумма составляла 1 378 гривень.

Но с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы увеличился более чем в два раза (до 3 200 гривень), а значит ставка судебного сбора тоже должна была измениться в сторону увеличения.

Для того, чтобы избежать ограничения доступа к правосудию, на законодательном уровне было принято решение изменить порядок определения размера судебного сбора, взяв за основу размер минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В данный момент он составляет 1 600 гривень.

Ставки судебного сбора с 1 января 2017 года

Хозяйственный суд

2016 год

2017 год

• при подаче искового заявления имущественного характера

1,5% от цены иска, но не менее 1 378 гривень и не более 206 700 гривень

1,5% от цены иска, но не менее 1 600 гривень и не более 240 000 гривень

• при подаче искового заявления неимущественного характера

1 размер минимальной заработной платы — 1 378 гривень

1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 1 600 гривень

• при подаче заявления о возбуждении дела о банкротстве

10 размеров минимальных заработных плат — 13 780 гривень

10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 16 000 гривень

• при подаче заявления кредитором, который обращается с денежными требованиями к должнику после объявления о возбуждении дела о банкротстве

2 размера минимальных заработных плат — 2 756 гривень

2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3 200 гривень

Административный суд

2016 год

2017 год

• при подаче административного иска имущественного характера юридическим лицом

1,5% от цены иска, но не менее 1 378 гривень

1,5% от цены иска, но не менее 1 600 гривень

• при подаче административного иска неимущественного характера

1 размер минимальной заработной платы — 1 378 гривень

1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 1 600 гривень

• при подаче заявления об обеспечении иска либо доказательств

0,3 размера минимальной заработной платы — 413,40 гривень

0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 480 гривень

Автор: Анна Бойко Анна
Бойко
юрист практики разрешения споров киевского офиса МЮФ Baker & McKenzie

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: суд , зарплата , юрист

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Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году | Экономика | Дело
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