Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году

Действующая до конца прошлого года редакция Закона Украины "О судебном сборе", предусматривала, что при определении размера судебного сбора за основу брался размер минимальной заработной платы. В 2016 году эта сумма составляла 1 378 гривень.
Но с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы увеличился более чем в два раза (до 3 200 гривень), а значит ставка судебного сбора тоже должна была измениться в сторону увеличения.
Для того, чтобы избежать ограничения доступа к правосудию, на законодательном уровне было принято решение изменить порядок определения размера судебного сбора, взяв за основу размер минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В данный момент он составляет 1 600 гривень.
Ставки судебного сбора с 1 января 2017 года
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Хозяйственный суд
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2016 год
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2017 год
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• при подаче искового заявления имущественного характера
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1,5% от цены иска, но не менее 1 378 гривень и не более 206 700 гривень
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1,5% от цены иска, но не менее 1 600 гривень и не более 240 000 гривень
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• при подаче искового заявления неимущественного характера
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1 размер минимальной заработной платы — 1 378 гривень
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1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 1 600 гривень
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• при подаче заявления о возбуждении дела о банкротстве
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10 размеров минимальных заработных плат — 13 780 гривень
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10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 16 000 гривень
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• при подаче заявления кредитором, который обращается с денежными требованиями к должнику после объявления о возбуждении дела о банкротстве
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2 размера минимальных заработных плат — 2 756 гривень
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2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3 200 гривень
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Административный суд
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2016 год
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2017 год
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• при подаче административного иска имущественного характера юридическим лицом
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1,5% от цены иска, но не менее 1 378 гривень
|
1,5% от цены иска, но не менее 1 600 гривень
|
• при подаче административного иска неимущественного характера
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1 размер минимальной заработной платы — 1 378 гривень
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1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 1 600 гривень
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• при подаче заявления об обеспечении иска либо доказательств
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0,3 размера минимальной заработной платы — 413,40 гривень
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0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 480 гривень