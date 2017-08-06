Сколько оружия изъято на границе с начала года

06 августа 2017, 10:01
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Число изъятого на украинской границе оружия и боеприпасов увеличилось в 4,5 раза

Сколько оружия изъято на границе с начала года | Политика | Дело Увеличить картинку

С начала 2017 года на государственной границе Украины сотрудники Государственной пограничной службы изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Указано, что последний случай незаконной перевозки оружия через границу произошел 4 августа в пункте пропуска "Устилуг" (Львовская область): под сидением водителя пограничный пес помог выявить пистолет и патроны к нему.

"В пункт пропуска "Устилуг", что на украинско-польской границе, прибыл автомобиль "Skoda", которым управлял гражданин Украины. При осмотре транспортного средства сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия. В результате под сидением водителя иномарки обнаружили пневматический пистолет Makarov калибра 4,5 мм и 47 патронов к нему", — говорится в сообщении.

Сейчас оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции. "Всего с начала года на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия", — доложили в ведомстве. Напомним, ранее сообщалось, что число изъятого на украинской границе оружия и боеприпасов увеличилось в 4,5 раза.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: оружие , граница

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Сколько оружия изъято на границе с начала года | Политика | Дело
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