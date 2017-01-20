Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году

В 2016 году правительство назначило домохозяйствам 5,7 млрд грн на субсидии, компенсирующие затраты семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине. По сравнению с 2015 годом объем субсидий вырос в 2,4 раза — 3,358 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Субсидию получают 7,677 млн украинских семей. В Госстате отмечают, что число субсидиантов увеличилось на 42,4% по сравнению с 2015 годом.

Кроме этого, как сообщает Госстат, организации, которые предоставляют украинцам услуги ЖКХ, в 2016 года получили суммарно 52,553 млрд грн — 35,582 млрд грн в городах и 16,971 млрд грн в селах.

Субсидию могут получить потребители, чьи затраты на "коммуналку" превышают 15% месячного дохода. Также, чтобы снизить давление на бюджет, украинцы могут оплачивать счета за отопление в рассрочку.

Средний размер субсидии одной семьи на оплату "коммуналки" в декабре 2016 года вырос на 25,1% по сравнению с декабрем 2015 года и составил 1,365 тыс. грн.