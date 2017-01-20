Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году

1 20 января 2017, 17:41
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В 2016 году государство назначило субсидий в два раза больше денег, чем годом ранее

Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году | Общество | Дело Увеличить картинку

В 2016 году правительство назначило домохозяйствам 5,7 млрд грн на субсидии, компенсирующие затраты семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине. По сравнению с 2015 годом объем субсидий вырос в 2,4 раза — 3,358 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Субсидию получают 7,677 млн украинских семей. В Госстате отмечают, что число субсидиантов увеличилось на 42,4% по сравнению с 2015 годом.

Кроме этого, как сообщает Госстат, организации, которые предоставляют украинцам услуги ЖКХ, в 2016 года получили суммарно 52,553 млрд грн — 35,582 млрд грн в городах и 16,971 млрд грн в селах.

Субсидию могут получить потребители, чьи затраты на "коммуналку" превышают 15% месячного дохода. Также, чтобы снизить давление на бюджет, украинцы могут оплачивать счета за отопление в рассрочку.

Средний размер субсидии одной семьи на оплату "коммуналки" в декабре 2016 года вырос на 25,1% по сравнению с декабрем 2015 года и составил 1,365 тыс. грн.

При этом самый высокий средний размер субсидий в декабре-2016 зафиксирован в Тернопольской и Волынской областях — 2,037 тыс. грн и 1,702 тыс. грн. А самый низкий — в Днепропетровской и Одесской областях — 1,103 тыс. грн и 609,5 грн.

В 2015 году общая сумма субсидий на оплату ЖКХ составила 2,345 млрд грн, она выросла в 6,7 раза по сравнению с 2014 годом.

В своей статистике Госстат не учитывает показатели временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Также могут быть уточнены данные по Донецкой и Луганской областям.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал, что в госбюджете Украины на 2017 год будет предусмотрено не менее 45 млрд грн на субсидии. А в 2016 будет выплачено больше 40 млрд грн субсидий.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: субсидии , отопление , цена на газ , госстат

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Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году | Общество | Дело
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