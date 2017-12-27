Сколько украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО — опрос

27 декабря 2017, 19:12
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Почти 39% граждан Украины считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО и еще 5,3% надеются на военный союз с Россией

Сколько украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО — опрос | Общество | Дело Увеличить картинку

Граждане Украины считают, что лучшим вариантом гарантирования безопасности для страны было бы вступление в НАТО (38,5%), еще 5% надеются на военный союз с США, о чем свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, 38,5% респондентов считают лучшим вариантом гарантирования безопасности для Украины вступление в НАТО, 28,6% — внеблоковый статус, 5,3% — военный союз с Россией и другими странами СНГ, 5% выступают за военный союз с США. Затруднились ответить 19,5%.

Так, членство в НАТО больше поддерживают в западных (58%) и центральных (43%) регионах, а в южных (39%) и восточных (43%) областях отдают преимущество нейтральному статусу.

Отвечая на вопрос "Если бы в ближайшее время проводился референдум относительно вступления Украины в НАТО", 64,5% украинцев сказали, что приняли бы участие в голосовании, 21,4% отказались бы голосовать.

Среди тех, кто имеет намерение принять участие в голосовании, 66,1% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 28,3% — против, 5,6% — затруднились ответить.

Напомним, 1 декабря на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры Петр Порошенко заявил, что в обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО.

СПРАВКА

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нато , сша , россия , война с россией , соцопрос

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Сколько украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО — опрос | Общество | Дело
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