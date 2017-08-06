Сколько зарабатывает министр инфраструктуры Владимир Омелян

06 августа 2017, 10:29
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Зарплата Владимира Омеляна за июль составила 74,4 тыс. гривень, его замов — от 20,6 тыс. до 37 тыс. гривень, госсекретаря — 29,9 тыс. гривень

Сколько зарабатывает министр инфраструктуры Владимир Омелян | Политика | Дело Увеличить картинку

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июль составила 74,4 тыс. гривень, его заместителей — от 20,6 тыс. до 37 тыс. гривень, государственного секретаря министерства — 29,9 тыс. гривень.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры.

Сумма средств, начисленная Омеляну в июле, составила 74 353 гривни, из них должностной оклад — 16 000 гривень, надбавка за выслугу лет — 4 388,57 гривень, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн — 1 828,57 гривень, денежная компенсация за работу в условиях режимных ограничений — 1 828,57 гривень, надбавка за интенсивность труда — 9 142,86 гривень, премия за июнь — 7 200 гривни.

Сумма удержанных налогов составляет 14 498,84 гривни.

Согласно ответу ведомства, Омелян не получал в июле материальную помощь.

Зарплата Омеляна за декабрь 2016 года составила 45,7 тыс. гривень, за январь — 29,6 тыс. гривень, за февраль — 56 тыс. гривень, за март — 51,4 тыс. гривень, за апрель — 46 тыс. гривень, за май — 61,1 тыс. гривень, за июнь — 49,4 тыс. гривень.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова составила 20 562,57 гривень, заместителей Надежды Казначеевой — 27 640 гривень, Юрия Лавренюка — 36 991,63 гривни, Виктора Довганя — 25 151,73 гривни и госсекретаря Андрея Галущака — 29 902,31 гривень.

Как сообщалось ранее, Омелян задекларировал 801 тыс. гривень доходов за 2015 год, 290,7 тыс. гривень доходов — за 2016 год.

По материалам: Українські Новини
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Теги: владимир омелян , зарплата , кабмин

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Сколько зарабатывает министр инфраструктуры Владимир Омелян | Политика | Дело
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