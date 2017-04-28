Сколько застройщики в Киеве тратят на рекламу

Покупатель квартиры в киевской новостройке платит в среднем 81,7 тыс. грн за рекламу, которую проводит сам застройщик. Это следует из отчета Address.ua "Анализ эффективности маркетинга недвижимости в 2016 году", составленного на основании опроса 43 крупных застройщиков Киева и области.

Согласно экспертной оценке в 2016 году на маркетинг, т.е. рекламу, застройщики Киева выделили около 425 млн грн . При этом количество сделок на первичном рынке составило 5 200. Таким образом на одну совершенную сделку приходилось 81,7 тыс. грн из рекламного бюджета. Примечательно, что в 2015 году на маркетинг выделили 200 млн грн, а количество сделок было на уровне 5 тыс.

При анализе эффективности рекламы в сфере недвижимости обычно используются затраты компании на 1 телефонный звонок потенциального покупателя. Так, из 10 звонков только 1 оказывается результативным (организовывается просмотр — посещение шоурума или же непосредственно дома/квартиры). А результатом 10 просмотров обычно становится 1 покупка квартиры. В 2015 году результативность звонков была в два раза лучше — каждый пятый звонок конвертировался в просмотр.

В 2016 году расходы на один звонок составляли 817 грн (в 2015 году — 840 грн). Основываясь на том, что оптимальная цена за звонок в эконом и комфорт сегменте должна стремиться к 300 грн, в прошлом году неэффективный маркетинг нанес совокупный финансовый ущерб застройщикам в размере не менее 250 млн грн, говорится в отчете.

Кроме этого, в сфере рекламы недвижимости отмечается тенденция в увеличение значения интернета. В 2015 году 47% всех обращений были через интернет. В прошлом же году этот показатель составил 84%. При этом в 2016 году на рекламу в интернете киевские застройщики выделили 49 млн грн.

Но эксперты отмечают, что не следует из-за этого пренебрегать наружной рекламой. "Тенденция перенаправления маркетинг-бюджетов в интернет продолжает свое развитие. Однако это вовсе не означает, что следует пренебрегать наружной рекламой. Интернет и наружная реклама — это два инструмента, которые отвечают за различные направления в продвижении жилых комплексов. Первый — лидогенерацию, второй — поддержка бренда", — отметил управляющий партнер Svitsoft Георгий Курбанов.