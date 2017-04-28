Эксклюзив

Сколько застройщики в Киеве тратят на рекламу

28 апреля 2017, 10:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Приобретая новую квартиру в Киеве в прошлом году покупатель платил почти 82 тыс. грн за рекламу

Сколько застройщики в Киеве тратят на рекламу | Киев | Дело Увеличить картинку

Покупатель квартиры в киевской новостройке платит в среднем 81,7 тыс. грн за рекламу, которую проводит сам застройщик. Это следует из отчета Address.ua "Анализ эффективности маркетинга недвижимости в 2016 году", составленного на основании опроса 43 крупных застройщиков Киева и области.

Согласно экспертной оценке в 2016 году на маркетинг, т.е. рекламу, застройщики Киева выделили около 425 млн грн . При этом количество сделок на первичном рынке составило 5 200. Таким образом на одну совершенную сделку приходилось 81,7 тыс. грн из рекламного бюджета. Примечательно, что в 2015 году на маркетинг выделили 200 млн грн, а количество сделок было на уровне 5 тыс.

При анализе эффективности рекламы в сфере недвижимости обычно используются затраты компании на 1 телефонный звонок потенциального покупателя. Так, из 10 звонков только 1 оказывается результативным (организовывается просмотр — посещение шоурума или же непосредственно дома/квартиры). А результатом 10 просмотров обычно становится 1 покупка квартиры. В 2015 году результативность звонков была в два раза лучше — каждый пятый звонок конвертировался в просмотр.

В 2016 году расходы на один звонок составляли 817 грн (в 2015 году — 840 грн). Основываясь на том, что оптимальная цена за звонок в эконом и комфорт сегменте должна стремиться к 300 грн, в прошлом году неэффективный маркетинг нанес совокупный финансовый ущерб застройщикам в размере не менее 250 млн грн, говорится в отчете.

Кроме этого, в сфере рекламы недвижимости отмечается тенденция в увеличение значения интернета. В 2015 году 47% всех обращений были через интернет. В прошлом же году этот показатель составил 84%. При этом в 2016 году на рекламу в интернете киевские застройщики выделили 49 млн грн.

Но эксперты отмечают, что не следует из-за этого пренебрегать наружной рекламой. "Тенденция перенаправления маркетинг-бюджетов в интернет продолжает свое развитие. Однако это вовсе не означает, что следует пренебрегать наружной рекламой. Интернет и наружная реклама — это два инструмента, которые отвечают за различные направления в продвижении жилых комплексов. Первый — лидогенерацию, второй — поддержка бренда", — отметил управляющий партнер Svitsoft Георгий Курбанов.

Раздел: >
Теги: недвижимость , строительство , киев , реклама

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Сколько застройщики в Киеве тратят на рекламу | Киев | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.55
EUR EUR - - 28.89
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.94 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Читаемые в разделе
Умер бывший нардеп Миримский Умер бывший нардеп Миримский Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Чернобыльская зона 31 год спустя (фото) Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Прокуратура задержала экс-топ-менеджера Одесского НПЗ за фиктивный экспорт по "делу Курченко" 2 Суд выбрал меру пресечения экс-нардепу Мартыненко — отпустить на поруки 3 Кабмин предложил решение проблемы львовского мусора 4 Корчак предлагает создать при НАПК службу для администрирования реестра э-деклараций 5 Дело Мартыненко: в НАБУ сообщили, на что подозреваемые тратили деньги (инфографика)
Все новости
Видео
 США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
5 лучших фильмов о финансовом кризисе
Все видео
Фото
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
В Киеве стартовали "Игры непокоренных" (фоторепортаж)
В Киеве стартовали "Игры непокоренных" (фоторепортаж)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.