Следователей по делу налоговиков времен Клименко предупредили — обстреляли окна

Дома следователей прокуратуры, которые ведут дело экс-налоговиков, сегодня обстреляли. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета.

"У меня сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков: обстреляли из боевого оружия через окна дома", - сообщил Луценко.

Напомним, 24 мая правоохранители провели в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т. н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Бывшие налоговики подозреваются в том, что, выполняя указания Виктора Януковича и Александра Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

По предварительным данным, налоговая служба при руководстве Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд грн.

В рамках уголовного производства по факту создания преступной организации экс-президентом Украины Виктором Януковичем вместе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко объявлены подозрения 45 лицам. Из них 17 находятся в розыске, 28 пребывают на территории Украины. Всем суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога или просто в виде залога.

По состоянию на 27 июня девять фигурантов этого дела находятся под стражей, 18 внесли залог на общую сумму более 59 млн грн.

Правоохранители по состоянию на 27 июня арестовали по решению судов недвижимое имущество и автомобили задержанных во время антикоррупционной спецоперации бывших руководителей налоговых органов областного и районного уровней на сумму около 888,5 млн грн.