Следственный комитет РФ возбудил еще одно дело против украинских силовиков

Следственный комитет РФ обвиняет сотрудников украинских силовых структур в похищениях людей.

"Так, в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области Украины, сотрудники украинских спецслужб совершили похищение 36-летнего гражданина Российской Федерации, который не принимал никакого участия в конфликте на юго-востоке Украины, а приехал на территорию Донецкой области Украины в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства в Донецкой народной республике", — говорится в сообщении.

По мнению российских следователей, украинская сторона похищает невинных волонтеров и таких случаев несколько.

"В апреле 2015 года вооруженными лицами вблизи поселка Еленовка Донецкой области Украины были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем", среди которых в том числе находились российские граждане, которые везли из города Луганска в Донецкую область Украины гуманитарный груз", — считает Следственный комитет.