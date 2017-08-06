Следующий саммит Украина — ЕС пройдет в Бельгии

06 августа 2017, 14:16
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20-й саммит Украина — ЕС пройдет в Бельгии в 2018 году, сообщает Министерство иностранных дел

Следующий саммит Украина — ЕС пройдет в Бельгии | Политика | Дело Увеличить картинку

20-й саммит Украина — Европейский Союз пройдет в Брюсселе (Бельгия) в 2018 году.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос "Українських Новин".

"Очередной саммит Украина — ЕС состоится в следующем году в г. Брюсселе", — сказано в нем.

При этом отмечается, что точная дата проведения 20-го саммита будет согласована сторонами позже.

Как сообщалось ранее, 12-13 июля в Киеве состоялся 19-й саммит Украина — ЕС.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев считает нормальной ситуацией тот факт, что Украина не смогла достичь консенсуса с ЕС относительно текста совместного коммюнике по итогам этого саммита.

Президент Петр Порошенко и президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя отсутствие совместного коммюнике по итогам саммита, подчеркнули, что пункт о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины присутствует в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

По материалам: Українські Новини
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Теги: бельгия , евросоюз

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Следующий саммит Украина — ЕС пройдет в Бельгии | Политика | Дело
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