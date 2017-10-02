Следующий съезд WBC пройдет в Киеве

02 октября 2017, 15:57
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Виталий Кличко снова заявляет, что следующий съезд WBC пройдет в столице Украины

Увеличить картинку Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил в Баку, что съезд Всемирного боксерского совета (WBC) в следующем году пройдет в Киеве.

"Я рад, что уже окончательно принято решение и в следующем году съезд WBC принимать Киев", — сказал Кличко во время открытия 55-го съезда Всемирного боксерского совета в Азербайджане, передает его пресс-служба.

На прошлогоднем 54-м съезде WBC, который проходил в США, Всемирный боксерский совет наградил Виталия Кличко титулом "Вечного чемпиона мира" в супертяжелом весе. И тогда мэр Киева провел предварительные переговоры с президентом WBC Маурисио Сулейманом о том, чтобы следующее мероприятие состоялось в Киеве.

"Я предложил ему (Сулейману — Ред.), чтобы следующий съезд WBC состоялся в Киеве. Мы предварительно договорились, это может произойти в августе следующего (2017) года. И надеюсь, вскоре будет принято положительное решение в пользу Киева", — заявил Кличко в декабре 2016 года.

Сегодня же было окончательно принято решение, что в 2018-м съезде WBC состоится в столице Украины.

"Многие известные спортсмены из разных стран мира посетят Украину. Одна из моих задач как мэра — привлекать как можно больше таких международных событий в Киев. И я это делаю", — повторил Виталий Кличко слова годичной давности.

Напомним, Кличко 2-3 октября совершит визит в Азербайджан. Кроме участия в съезде WBC состоятся встречи с главой исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталибовым, министром спорта Азербайджана, представителями политических кругов и бизнеса.

По материалам: "Дело"
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Теги: виталий кличко , бокс , азербайджан

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