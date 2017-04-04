Служба финрасследований должна подчиняться Минфину и быть создана в апреле — МВФ

Законодательство о создании Службы финансовых расследований (СФР) должно быть принято Верховной Радой до конца апреля 2017 года. Об этом идет речь в обновленном тексте меморандума Украины с Международным валютным фондом.

"Ожидается, что Верховная Рада примет закон о создании новой службы до конца апреля 2017 года. Служба должна быть создана под управлением Минфина. Она должна заменить налоговую милицию и консолидировать все полномочия по борьбе с финансовыми преступлениями против государства в одном агентстве, избегая дублирования функций", — говорится в тексте меморандума.

В МВФ считают, что в составе новой службы должно работать меньше сотрудников, чем было ранее. Большинство из них должно быть набрано из вне действующей системы правоохранительных органов.

Зарплаты у Службы финрасследований должны быть достойными, говорится в меморандуме.

Сферы ответственности новой службы и Государственной фискальной службы должны быть четко разграничены. В то же время они должны сотрудничать.

Ранее Delo.UA писало, что разработанный Минфином законопроект о Службе финрасследований предусматривает зарплату для ее руководителя в размере 64 тыс. грн, а для детективов — 32 тыс. грн. Тем не менее, подготовленный документ пока не снял вопрос контроля над службой. Согласно проекту закона, СФР будет контролироваться Кабинетом министров через определенного правительством министра.