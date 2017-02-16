СНБО сегодня рассмотрит вопрос диверсификации угля — Порошенко

16 февраля 2017, 12:57
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Президент Петр Порошенко считает, что перекрытие ж/д путей на Донбассе дестабилизирующим фактором для Украины, поскольку уголь, который добывается на оккупированных территориях, также является украинским и должен занимать свою часть в энергетическом балансе Украины

СНБО сегодня рассмотрит вопрос диверсификации угля — Порошенко | Политика | Дело Увеличить картинку

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос диверсификации энергетического угля. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств в четверг в Киеве.

"Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о безотлагательных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения по диверсификации источников поставки энергетического угля, при этом не забывая: уголь, который добывается на оккупированных территориях, также является украинским и должен занимать свою часть в энергетическом балансе Украины", — сказал Порошенко.

Дестабилизирующим фактором президент назвал перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями на Донбассе.

Президент отметил, что понимает эмоции общества, "уставшего от нескольких лет войны".

"Но политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прошу цинизма и безответственности", — заявил Порошенко.

Он добавил, что власть обязательно найдет пути разблокирования поставок угля с неподконтрольных территорий.

"Мы защитим права граждан Украины и по эту сторону, и по ту сторону линии столкновения. Я не позволю демагогам создавать в стране образ государства, в котором господствуют анархия и атаманщина. Я не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне АТО, не позволю разлагать фронт — ведь это то, чего от нас ждет противник", — резюмировал Порошенко.

Напомним, из-за блокады трех ж/д переходов в Донецкой и Луганской областях усложнилась доставка энергетического угля с оккупированных районов. Из-за угрозы снижения запасов антрацита для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей правительство ввело чрезвычайное положение в энергетике.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: петр порошенко , снбо , днр , уголь , тепловая энергетика

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СНБО сегодня рассмотрит вопрос диверсификации угля — Порошенко | Политика | Дело
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