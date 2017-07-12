СНБО указал Кабмину, как распределить дополнительную прибыль в госбюджете-2017

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году", — говорится в тексте указа.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

В решении СНБО "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году" говорится, что Кабинету министров необходимо внести в Верховную Раду предложения к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" (реестр № 6600), который готовится ко второму чтению, по установлению дополнительных бюджетных назначений.

В частности речь идет о том, что для Министерства обороны предполагается установление дополнительных бюджетных назначений за счет средств общего фонда госюджета Украины в объеме 352 млн грн, в том числе на выплату единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военнослужащих — 249,8 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 100 млн грн, на подготовку и участие сборной команды Украины в международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" — 3 млн грн.

Также для Минобороны за счет средств специального фонда госбюджета (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) в объеме 4 млрд грн, в том числе на закупку вооружения и военной техники - 1 млрд грн, закупку и производство боеприпасов — 1,4 млрд грн, строительство жилья для военнослужащих — 1 млрд грн, современное вооружение и военную технику — 600 млн грн (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения — 300 млн грн, поставку бронетанкового вооружения БМ "Оплот" — 300 млн грн.

Национальная полиция должна получить 1,5 млрд грн на выплату денежного обеспечения. Еще 980 млн грн из спецфонда госбюджета должно пойти на закупку вооружения и техники. Также на денежное обеспечение планируется выделить Госпогранслужбе 160 млн грн (+700 млн грн из спецфонда, из которых 300 млн грн — на приобретение средств идентификации).

Для Национальной гвардии предполагается установление дополнительных бюджетных назначений за счет средств общего фонда госбюджета на специальные средства в объеме 230 млн грн, а также за счет средств специального фонда госбюджета (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) на закупку вооружения и техники в объеме 200 млн грн.

Также почти 17 млн грн из общего фонда госбюджет предусмотрены для Главного управления разведки Минобороны и еще 60 млн грн из спецфонда.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в понедельник принял решение рекомендовать правительству обеспечить в 2017 году дофинансирование потребностей сектора безопасности и обороны на сумму около 9 млрд грн.

Как уточнил секретарь СНБО Александр Турчинов, в общем объеме дофинансирования около 3 млрд грн планируется профинансировать из общего фонда госбюджета, и 6 млрд грн — из специального.

Напомним, 22 июня депутаты отказались принять "за основу и в целом" изменения в госбюджет-2017, которые перед этим подал Кабмин. Большинство депутатов поддержало законопроект лишь в первом чтении, перед этим раскритиковав целесообразность расходов в том виде, который предложил премьер. Законопроект среди прочего предусматривал 1,5 млрд грн на обеспечение работы Нацполиции, 352 млн грн на обеспечение Вооруженных Сил Украины, 300 млн грн для Госпогранслужбы на обустройство границы.