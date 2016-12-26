Снос МАФов возле метро "Политехнический институт" проверит прокуратура

"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков", — написал Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

Он категорически настаивает, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества.

"Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями — недопустимы", — считает генпрокурор.

Напомним, первый снос МАФов возле метро "Политехнический институт" произошел в ночь на воскресенье, 4 декабря. Под ликвидацию попали ларьки, которые находились напротив выхода из станции, а также торговый ряд на Политехническом переулке.

Продавцы и владельцы торговых точек уверяли, что предупреждения о сносе заранее не было. В "помятом" состоянии свои МАФы они увидели уже утром, придя на работу.

Потом коммунальщики пытались вывезти киоски в ночь на 22 декабря. Но на этот раз владельцы МАФов применили силу, после чего вмешалась полиция.

"Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а следовательно возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. Вскоре на место события прибыл народный депутат Украины с группой лиц (Семен Семенченко — Ред.). Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В итоге демонтажные работы не проводили и спустя некоторое время участники событий разошлись", — говорится в сообщении полиции Киева.

Правоохранителям поступило в общей сложности пять сообщений врачей о предоставлении помощи пострадавшим в ходе конфликта при демонтаже МАФов на ул.Политехнической, из них двое — сотрудники полиции.

Народный депутат Дмитрий Белоцерковец опубликовал проект благоустройства территории перед входом в 142-й лицей, станции метро КПИ, где после демонтажа незаконных МАФов появится мини-сквер.