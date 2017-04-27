Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр

Взять измором

"Согласно договору, мы должны каждый месяц подавать инвестору отчет о выполненных работах. На основании этого отчета они и выдают нам деньги. Это приблизительно 300 тысяч гривен в месяц. Эта сумма включает зарплату членам экспедиции и другие расходы на археологические раскопки. Но после Нового года нас решили взять измором, прекратив финансирование работ. До середины марта мы держались на каких-то своих ресурсах, но потом ситуация стала критической и мы были вынуждены приостановить работы на объекте", — рассказывает Delo.UA руководитель раскопок на Почтовой площади Максим Вакулюк.

Археологическая экспедиция из Центра археологии Киева уже четвертый год работает на месте строительства торгово-развлекательного комплекса под Почтовой площадью в Киеве. Согласно закону об охране археологического наследства, перед началом строительных работ здесь необходимо провести археологическую экспертизу.

Согласно первоначальному плану реконструкции Почтовой площади, все работы были разделены на две части:

наземную (включает строительство эстакады, тоннелей и благоустройство набережной и площади. Была завершена 30 августа 2015 года и обошлась городскому бюджету в 427 млн гривень);

подземная (за деньги инвесторов должны были появиться три подземных торговых комплекса. Планировали открыть весной 2016 года, но работы были приостановлены после того, как обнаружили археологические находки).

Первоначальный проект реконструкции Почтовой площади (2013 год). Автор проекта Андрей Миргородский

"Сначала было очень сложно, инвестор отказывался финансировать работу экспедиции. Мы были здесь на полулегальном положении. Не было стабильного финансирования, нас держали на коротком поводке. Так было до февраля 2015 года, когда мы открыли здесь остатки улицы средневекового Киева XI-XIII веков. Сюда приезжал мер Виталий Кличко. Он пообещал, что в этом месте будет музей. Представитель застройщика тоже подтвердил эту информацию, но, похоже, у них изменились планы. А пока идут разговоры, наши находки продолжают разрушаться на открытом воздухе", — говорит Вакулюк.

Чтобы сохранить археологические находки XI века от разрушения, археологи засыпали их землей.

Лед тронулся?

Археологи признаются, что у них были очень большие надежды после визита на раскоп Виталия Кличко.

"Мер очень много расспрашивал нас про раскопки, внимательно рассматривал наши находки. Тогда он и пообещал, что на этом месте будет музей. Он распорядился остановить все строительные работы, которые могут повредить обнаруженные артефакты. После этого была создана рабочая группа, куда вошли, как археологи, так и представители инвестора. Одной из своих задач группа поставила определить выгодоприобретателя этого строительства, но это так и не было сделано", — говорит Максим Вакулюк.

Заказчиком работ является Дирекция строительства подземных путей, а инвестором — "Хенсфорд-Украина".

"В этом многоголосье политику ведет не столько наш заказчик, с которым мы официально подписали договор на раскопки, сколько та сторона, которая юридически никак с нами не связана, то есть инвестор этого строительства", — сетует директор Центра археологии Киева при Институте археологии НАН Украины Михаил Сагайдак.

По словам археологов, два года они ждали от инвестора проект музея, который должен был находиться в будущем ТЦ. Документ появился лишь в начале апреля этого года. Согласно существующему проекту, на музей отводится 110 кв. м.

Схема -2-го этажа будущего торгового центра. Красным отмечено место, где будет находиться музей.

Но археологи хотят под музей большей площади — как минимум половины этажа торгового центра.

"На самом деле этого очень мало. Это лишь одна десятая необходимой площади. Для этого объекта необходимо хотя бы 1 тыс. кв. м (всего площадь раскопок составляет около 2 тыс. кв. м — Delo.UA). Такая площадь необходима для создания музея совершенно нового типа, — утверждает Вакулюк.

Delo.UA попыталось узнать мнение инвестора относительно площади музея, однако его представитель Валерий Олейник отказался отвечать на вопросы, ссылаюсь на занятость. "Позвоните мне после майских праздников, тогда может, и поговорим", — сказал Олейник под шум строительной техники.

Город за музей

Одновременно в столичном департаменте культуры утверждают, что не отказываются от планов создания музея. Так, в 2017 году на реставрационные работы с артефактами, найденными в этом месте, в городском бюджете предусмотрено 27 млн гривень.

Эти деньги получит "Научно-практический центр реставрации исторической среды", который в конце 2016 года выиграл тендер по реставрации Почтовой площади.

В этом Центре Delo.UA подтвердили, что уже начали заниматься вопросом реставрации археологических находок, однако сроки и стоимость выполнения работ еще неизвестны. "Этим вопросом занимается наш главный директор и его заместитель, но сейчас они находятся в отпуске", — пояснили там.

В то же время в Департаменте культуры КГГА надеются, что реставрационные работы закончатся до конца 2017 года. Завершающим этапом, согласно графику, является разработка концепции и 3D-моделирования будущей музейной экспозиции.

"Для этого до конца первого полугодия 2017 года археологи должны представить отчет о найденных артефактах, которые в дальнейшем пройдут процедуру консервации, реставрации и музеефикации", — сообщили в КГГА.

В то же время археологи отмечают, что раскопки на территории еще не завершены.

"Мы только дошли до самых интересных шаров Киевской Руси. Нашли более 300 монет разных периодов, большое количество керамики, свинцовые печати, которые свидетельствуют, что 800 лет назад на этой территории был порт. Для завершения раскопок нам необходимо хотя бы два года, но этого времени у нас, к сожалению, нет", — говорит Максим Вакулюк.