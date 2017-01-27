Создан бизнес-калькулятор, который поможет предпринимателям сэкономить на налогах

27 января 2017, 15:03
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Калькулятор рассчитывает возможный доход предпринимателя, детализирует размер налоговых расходов и сравнивает уровень доходности его бизнеса в зависимости от формы собственности и системы налогообложения

Создан бизнес-калькулятор, который поможет предпринимателям сэкономить на налогах | Экономика | Дело Увеличить картинку

CASE Украина представила бизнес-калькулятор, который считает, сколько предпринимателю стоит содержание государства, определяет самую выгодную организационную форму и дает возможность сравнить различные варианты уплаты налогов.

Калькулятор был разработан финансовым консультантом Александрой Сельцовой и "Ценой государства" (проект центра социально-экономических исследований CASE Украина).

"У государства и бизнеса принципиально разные взгляды на одни и те же вещи, а сложная система налогообложения запутывает людей еще на этапе задумок, — объясняет актуальность калькулятора исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. — Даже в рамках закона то, как видят уплату налогов Министерство финансов и Государственная фискальная служба, порой существенно отличаются от того, как это видят предприниматели".

Учитывая использование "конвертов" при расчете налогов, важно предоставить бизнесу инструмент, который с помощью реальных сумм, сориентирует и не даст потерять заработанное только по незнанию.

"Создание этого механизма — вклад в развитие реального сектора экономики, — рассказывает автор идеи бизнес-калькулятора Александра Сельцова. — Мы надеемся сократить число тех, кто просто не может решиться начать собственное дело из-за непонимания финансовых перспектив".

Сейчас ни один аналогичный инструмент в сети не имеет такого полного набора функций, который даже может заменить настоящего бухгалтера на этапе планирования деятельности. Калькулятор разработан с учетом всех налоговых изменений в 2017 году.

Для расчета налоговых расходов пользователь должен ввести приблизительный годовой доход, месячные расходы и размер заработной платы работникам. Также указывается процент проплат, осуществляемой неофициально, применение оптимизации налогов. Калькулятор рассчитывает возможный доход предпринимателя, детализирует размер налоговых расходов и сравнивает уровень доходности его бизнеса в зависимости от формы собственности и системы налогообложения.

Напомним, ранее в рамках "Цены государства" был запущен "счет от государства" (налоговый калькулятор для физических лиц), "пенсионный калькулятор" и "Индекс непрозрачности государственных предприятий" (онлайн-инструмент по мониторингу отчетности государственных предприятий об использовании публичных средств).

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Теги: налоговая реформа , налогообложение , налоговый учет , единый налог , налоги , госбюджет , свой бизнес

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Создан бизнес-калькулятор, который поможет предпринимателям сэкономить на налогах | Экономика | Дело
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