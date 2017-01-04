Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме

  04 января 2017, 09:28
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В результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина, эвакуировано более сотни человек

Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме | Регионы | Дело Увеличить картинку

Спасатели вытянули двух человек из-под завалов после взрыва в десятиэтажном жилом доме в Сумах. Одна женщина найдена погибшей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник, 3 января на 7-м этаже в десятиэтажном жилом доме в Сумах по ул.Металлургов, 24 произошел взрыв без последующего горения (предварительное мнение о причинах — утечка бытового газа).

"Погиб один человек — женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека", — уточнили в пресс-службе.

Взрывом разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м), разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этаж. В общем повреждения различного характера получили 5 квартир.

Кроме этого, проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жителя, из которых нуждались расселения 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники, в том числе от ГСЧС 138 человек личного состава и 17 ед. техники.

Развернуто передвижной пункт обогрева.

В связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились.

    • Взрыв в жилом доме. Сумы
    • Взрыв в жилом доме. Сумы
    • Взрыв в жилом доме. Сумы
    • Взрыв в жилом доме. Сумы
    • Взрыв в жилом доме. Сумы
    • Взрыв в жилом доме. Сумы
    • Взрыв в жилом доме. Сумы
    • Взрыв в жилом доме. Сумы

По материалам: Интерфакс-Украина
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Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме | Регионы | Дело
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