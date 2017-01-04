Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме

"Погиб один человек — женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека", — уточнили в пресс-службе.
Взрывом разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м), разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этаж. В общем повреждения различного характера получили 5 квартир.
Кроме этого, проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жителя, из которых нуждались расселения 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.
К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники, в том числе от ГСЧС 138 человек личного состава и 17 ед. техники.
Развернуто передвижной пункт обогрева.
В связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились.