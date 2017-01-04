Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме

Спасатели вытянули двух человек из-под завалов после взрыва в десятиэтажном жилом доме в Сумах. Одна женщина найдена погибшей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник, 3 января на 7-м этаже в десятиэтажном жилом доме в Сумах по ул.Металлургов, 24 произошел взрыв без последующего горения (предварительное мнение о причинах — утечка бытового газа).