Спецпредставитель США Волкер сначала посетит Донбасс, а потом встретится с политиками в Киеве

22 июля 2017, 11:43
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в рамках визита в Украину в понедельник, 24 июля, проведет встречу с украинскими высокопоставленными чиновниками

Увеличить картинку Фото: flickr.com-cwa.events

"24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Согласно информации сайта, К.Волкер перед визитом в Киев отправится на восток Украины для встречи с пострадавшими от российской агрессии и обсуждения безопасности всех украинцев.

26 июля спецпредставитель США отправится в Вену на встречу с представителями ОБСЕ, где будет обсуждаться специальная мониторинговая миссия этой организации. Далее — Париж, Брюссель и Лондон, где среди прочего будет подниматься вопрос разрешения конфликта в Украине.

Напомним, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.

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Теги: сша , курт волкер , война с россией

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