Спор вокруг залогового имущества около Днепра: расстрелянное авто полиции и тяжело раненные охранники

11 января 2017, 14:51
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В прошлую субботу, 7 января, в Новоалександровке, что в 3 км от Днепра, произошла попытка захвата частного дома. В результате произошла стрельба: два тяжелораненых и еще двое с легкими ранениями. Об этом сообщила местная полиция, решившая провести пресс-конференцию после обвинений со стороны местного депутата в замалчивании резонансного события

Увеличить картинку Фото: Facebook Николая Колесника

Утром 7 января в с. Новоалександровка (Днепропетровская область) произошел вооруженный конфликт, сообщил на пресс-конференции начальник Днепровского городского отдела полиции Андрей Бедило, передает информагентство "Мост-Днепр".

В полицию поступило сообщение о стрельбе в селе Новоалександровка, по ул. Янтарной. Туда сразу же направили оперативную группу, автомобиль которой расстреляли.

"Прибыв на место, мы увидели автомобиль "скорой", а также расстрелянную машину Toyota Land Cruiser. Были видны следы взрыва гранат. Под забором дома не шевелясь лежал тяжело раненный человек, за машиной лежал второй раненый, он был в сознании", — сказал Бедило.

Этими ранеными, скорее всего, были сотрудники охранного предприятия "Сармат", о которых сообщил вчера депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

Он написал о попытке захвата частного дома. По вызову выехали сотрудники охранной фирмы, которых, по его словам, взяли в заложники (как и самих жильцов дома). В прибывших на помощь руководителя охранной фирмы с двумя охранниками стреляют из оружия и бросают в них гранаты. Одна из гранат — РГД-5 — взрывается. Автомобиль полиции также расстреливают из огнестрельного оружия (сами полицейские при этом не пострадали). Бедило сообщил, что по автомобилю полицейских было выпущено более 7 пуль.

Руководитель Днепровского горотдела полиции добавил, что у полицейских не было возможности подойти к дому в связи с тем, что стрелявший забаррикадировался внутри и заблокировал дверь. На место был вызван спецназ, а место события оцепили.

Бедило рассказал, как ему удалось уговорить преступника сдаться:

"В толпе зевак я выявил человека, который вел себя очень активно. Выяснилось, что это юрист или представитель человека, забаррикадировавшегося внутри здания. Связавшись со стрелявшим, удалось выяснить, что внутри дома он не один, а также добиться переговоров. Я зашел внутрь и поднялся на второй этаж. Человек был в бронежилете, перчатках, в руках у него было оружие, как тогда показалось — автомат Калашникова (позже установили, что это карабин "Сайга"). Я объяснил подозреваемому последствия его деяний и пытался всячески успокоить. В конце концов он отдал оружие, гранату и заявил о том, что не намерен предпринимать дальнейших действий. Если бы операцию проводили силы специального назначения, последствия могли бы быть более трагичными".

Стрелком оказался житель Днепропетровской области, ранее несудимый. В настоящее время он взят под стражу без права внесения залога. Открыты уголовные производства по статьям "Покушение на убийство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины), а также "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" (ст. 348 УК Украины). Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В результате стрельбы были ранены двое сотрудников охранного предприятия "Сармат", охранявшие дом, один — тяжело. Позже в медучреждения обратились еще двое пострадавших с легкими осколочными ранениями. Всем им была оказана помощь.

Причиной конфликта правоохранители называют передел недвижимого имущества.

На сайте Днепровской полиции сообщается, что основной версией нападения на охранников есть противоречивая ситуация, связанная с установлением реальных владельцев дома — он находился в залоге у банка и был продан другому хозяину. Новый владелец таким путем пытался доказать свое право собственности на здание.

"Сейчас мы выясняем, кто первый открыл огонь, и проверяем действие сотрудников "Сармата". Обе стороны имели зарегистрированное оружие", — добавил Андрей Бедило.

Хотя следует отметить, что частным охранным компаниям запрещено иметь огнестрельное оружие (право на огнестрел имеют только сотрудники Полиции охраны, бывшее ГСО).

Напомним, 4 декабря 2016 года произошла перестрелка между сотрудниками Броварского отдела полиции охраны и оперативниками Нацполиции и КОРД, во время которой погибли 5 правоохранителей.

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Теги: днепропетровская область , украинская полиция

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