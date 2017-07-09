США не отменят санкций против РФ до решения проблем Украины, утверждают Трапм и Тиллерсон

09 июля 2017, 16:46
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Трамп написал в своем микроблоге, что не обсуждал на встрече с Путиным в рамках G20 антироссийские санкции и отмены они не будут до решения проблем Украины. Это же подтвердил во время визита в Киев госсекретарь США Рекс Тиллерсон

США не отменят санкций против РФ до решения проблем Украины, утверждают Трапм и Тиллерсон | Политика | Дело Увеличить картинку

США не отменят санкции против Российской Феделации до решения проблем Украины и Сирии. Такая запись размещена на странице президента США Дональда Трампа в Twitter.

"Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии", — отметил Трамп.

Donald J. Trump ✔

@realDonaldTrump

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!

15:31 — 9 Jul 2017

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся сегодня, 9 июля, с визитом в Украине, подтвердил сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений. "Санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не выполнит все условия", — заявил Тиллерсон. Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что США сохранят санкции против России до полной деоккупации Украины.

"Пока не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет", — отметил он и подчеркнул, что санкции против России, прежде всего, связаны с обеспечением мира в Украине.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия должна первой предпринять шаги для деэскалации ситуации на востоке Украины. Он добавил, что США ищут возможности активнее участвовать в процессе нормализации обстановки и преодоления украинского кризиса."Мы разочарованы отсутствием прогресса по минским соглашениям. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание", — сказал госсекретарь.

"Теперь будет, кому координировать эту деятельность с "нормандской четверкой" и правительством России для того, чтобы увидеть, можем ли мы ускорить прогресс", — отметил Тиллерсон.

После встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Петр Порошенко сказал о подготовке телефонных переговоров "нормандской четверки" . Это подтверждают и в Кремле. Порошенко также отметил, что по итогам разговора может быть проведена встреча глав стран "четверки" — Украины, Франции, Германии и РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: дональд трамп , владимир путин , сша , петр порошенко , рекс тиллерсон , санкции , россия , торговая война , война , война с россией , гибридная война , донбасс

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США не отменят санкций против РФ до решения проблем Украины, утверждают Трапм и Тиллерсон | Политика | Дело
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