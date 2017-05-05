США выделит Украине $560 млн финансовой помощи

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 5 мая, подписал проект закона о государственном бюджете США на 2017 финансовый год, передает Reuters.

Объем бюджета составляет около $1,2 трлн, он будет действовать до 30 сентября — конца финансового года в США. Среди прочего документ предусматривает выделение Украине $410 млн макрофинансовой помощи, а также предоставление $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".

Согласно проекту бюджета, расходы США на национальную безопасность и оборону увеличены на $15 млрд, а на охрану государственной границы — на $1,5 млрд. В то же время, строительство стены на границе с Мексикой бюджетом не предусмотрено. В целом расходы на оборону и безопасность составят $648,8 млрд, на энергетику выделено $38,8 млрд.

Напомним, 4 мая Сенат США проголосовал за проект бюджета США на 2017 финансовый год. Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 проголосовали против. Накануне бюджет одобрила Палата Представителей. 5 мая завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".

