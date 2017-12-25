Стала известна дата обмена пленными между Украиной и "ЛДНР"

Обмен пленными между украинской стороной и пророссийскими боевиками намечен на 27 декабря, сообщает агентство "Униан".

Обмен произойдет по формуле "306 на 74". В частности, речь идет о 74 украинских и 306 донбасских пленных из списка боевиков.

Речь идет о 74 украинских и 306 донбасских пленных из списка боевиков. Источник: https://delo.ua/ukraine/obmen-plennymi-mezhdu-ukrainoj-i-ldnr-mozhet-sostojatsja-do-25-de-337509/ © delo.ua

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с главами российских боевиков, контролирующих часть Луганской и Донецкой областей, Александром Захарченко и Леонидом Пасичником. В ходе встречи были окончательно согласованы все детали по обмену пленными.

По состоянию на середину ноября в плену боевиков на оккупированном Донбассе находилось 157 граждан Украины.

Ранее ожидалось, что обмен пленными состоится до 25 декабря.