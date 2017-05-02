Стала известна дата открытия киевского велотрека

02 мая 2017, 10:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Работы по реконструкции велотрека идут по плану

Стала известна дата открытия киевского велотрека | Киев | Дело Увеличить картинку

Открытие после реконструкции киевского велотрека и центра велосипедной культуры, расположенного на ул. Б.Хмельницкого, 58, в Шевченковском районе города, состоится 20 мая 2017 года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Работы по реконструкции велотрека идут по плану, и он будет открыт 20 мая", — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Кличко написал, что в понедельник он совместно со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городскими властями и коммунальными предприятиями, ответственными за реконструкцию велотрека, проинспектировал объект. В результате проверки, он отметил, что работы идут полным ходом.

Вместе с тем, по словам мэра, осуществляется благоустройство прилегающего сквера, который был соединен в единое пространство с территорией велотрека, а также продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши.

"Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символически отметим начало велосезона", резюмировал В.Кличко.

Как сообщалось, проходят финальные работы по восстановлению полотна велотрека с обустройством современного спортивного покрытия, а также реконструкция административно-спортивного здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал, сайклинг-студия, мастерская для ремонта, боксы для хранения велосипедов и т.д.), возобновлены трибуны для 280 зрителей.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: киев , виталий кличко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Стала известна дата открытия киевского велотрека | Киев | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Читаемые в разделе
Умер бывший нардеп Миримский Умер бывший нардеп Миримский Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Чернобыльская зона 31 год спустя (фото) Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 2 Лукашенко пообещал Порошенко надежную дружбу 3 Ляшко пришел на допрос в НАБУ и обвинил Холодницкого в политическом преследовании 4 Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр 5 Служба раздора: Что мешает создать финансовое НАБУ вместо налоговой милиции
Все новости
Видео
 О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
Все видео
Фото
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.