Стала известна дата открытия киевского велотрека

Открытие после реконструкции киевского велотрека и центра велосипедной культуры, расположенного на ул. Б.Хмельницкого, 58, в Шевченковском районе города, состоится 20 мая 2017 года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Работы по реконструкции велотрека идут по плану, и он будет открыт 20 мая", — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Кличко написал, что в понедельник он совместно со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городскими властями и коммунальными предприятиями, ответственными за реконструкцию велотрека, проинспектировал объект. В результате проверки, он отметил, что работы идут полным ходом.

Вместе с тем, по словам мэра, осуществляется благоустройство прилегающего сквера, который был соединен в единое пространство с территорией велотрека, а также продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши.

"Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символически отметим начало велосезона", резюмировал В.Кличко.

Как сообщалось, проходят финальные работы по восстановлению полотна велотрека с обустройством современного спортивного покрытия, а также реконструкция административно-спортивного здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал, сайклинг-студия, мастерская для ремонта, боксы для хранения велосипедов и т.д.), возобновлены трибуны для 280 зрителей.