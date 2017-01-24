Стало известно, где построят Музей Революции

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции достоинства построят на Аллее Героев Небесной сотни, 3, его ориентировочная площадь составит 1,23 га. Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам градостроительства, сообщается на сайте Киевсовета.

На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.

"Мы обязательно должны сохранить память об этих отчаянных и смелых людях — создать Музей Революции Достоинства. Единственным местом, соответствует всем требованиям, градостроительной логике и исторической обусловленности, является земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни ,3", — отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Соответствующий проект решения рассмотрят на пленарном заседании Киевсовета.

Как известно, усилиями волонтеров и Института национальной памяти собрано почти две тысячи артефактов, которые требуют определенных условий для сохранения, реставрации и экспонирования.

Сейчас они временно хранятся в неприспособленных условиях в Музее Ивана Гончара и Музее истории Украины во Второй мировой войне. Но этим музеям не хватает площадей даже для своих собраний.