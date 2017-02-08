Старт начала продажи билетов на "Евровидение-2017" могут отложить

08 февраля 2017, 08:38
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Ранее Антимонопольный комитет установил, что предложение победителя ЧП "В Тикет" не соответствовало требованиям

Старт начала продажи билетов на Увеличить картинку

Билеты на "Евровидение-2017" должны поступить в продажу уже в феврале, несмотря на требование Антимонопольного комитета отменить уже проведенную процедуру закупки услуг по продаже билетов. Об этом сказал заместитель генерального директора Национального общественного телевидения Павел Грицак, передает UA:Перший.

Грицак заверил, что решение АМКУ будут выполнять.

"Мы не можем сказать, что согласны с этим решением. Поэтому ищем варианты решения ситуации, которая сложилась, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом и не будем принимать решений без согласования с ними", — сказал замглавы НОТУ.

Уже идет активная работа, чтобы билеты поступили в продажу в феврале, хотя в прошлые годы их начинали продавать и в марте, отметил Грицак.

Ранее Антимонопольный комитет установил, что предложение победителя ЧП "В Тикет" не соответствовало требованиям, о чем в Facebook написала государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Предложение победителя ЧП "В Тикет" не соответствовало требованиям документации и должно быть отклонено заказчиком", — сообщила Загребельская.

По ее словам, АМКУ установил следующие нарушения, допущенные победителем конкурса на право продажи билетов:

- Отсутствие информации, что работники, на которых предоставлены подтверждающие документы относительно уровня знаний английского языка, действительно являются операторами call-centr;

- Победителем не подтвердил наличие определенного организатором количества работников со сканерами на пунктах контроля.

- в справке о наличии опыта выполнения аналогичных договоров не указаны номера телефонов предприятий, которым предоставлялись такие услуги.

Кроме того, не все страницы сайта компании-победителя имеют версии на трех языках, включая английский

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: евровидение

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