Суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко

28 декабря 2017, 15:29
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Указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам

Суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко | Политика | Дело Увеличить картинку

Печерский районный суд города Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Сергея Курченко. Об этом говорится в решении суда, зарегистрированное в Едином реестре.

Из материалов суда следует, что прокурор и следователи Генпрокуратуры, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, ходатайствовали об аресте собственности UMH, конечным бенефициаром которого является Курченко, а именно: "средства государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской действие льности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, а также другим преступлениям".

Правоохранители мотивировали свое ходатайство тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Правоохранители также отметили риск потери этих активов и незаконность их происхождения.

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Отметим, что в UMH входит множество изданий и телеканалов, в частности, "Корреспондент", "Комсомольская правда в Украине" и телеканал МI.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины отреагировала на заявление беглого экс-регионала Сергея Курченко о покупке у президента Украины Петра Порошенко медиахолдинга UMH group за $400 млн. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ уже проверяет эту информацию.

По материалам: Экономическая правда
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Теги: умх , сергей курченко , печерский суд , арест , ценные бумаги , виктор янукович

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Суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко | Политика | Дело
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