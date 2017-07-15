Суд арестовал Директора Львовского бронетанктового завода с залогом в 2 миллиона

Суд арестовал директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, подозреваемого в растрате госсредств на 28,5 млн грн, на 60 суток с правом выхода под залог в 2 млн гривень.

Судья Тарас Оксюта при этом не поддержал требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры установить для подозреваемого залог в 28 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции.

Тымкива, его заместителя, а также трех других фигурантов дела детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в пятницу, 14 июля. Кроме сотрудников завода к делу причастны должностные лица Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ) ВСУ Вооружения ВСУ.

"Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 были закуплены подержанные. К тому же, эти подержанные, а иногда и нерабочие двигатели уже были когда-то проданы — в 2008-2009 гг. они были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекратился еще с 1990-х, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", — поясняла пресс-служба НАБУ.



Роман Тымкив (в синем), фото: Центр противодействия коррупции

Директора Львовского бронетанкового завода на суде пришли поддержать народные депутаты Паламарчук, Соловей и Алексеев ("Блок Петра Порошенко") и Дубиль ("Батькивщина"), которые предложили взять Тымкива на поруки.

Депутат Юрий Соловей заявил, что намерен обратиться в СБУ для "аудита этого дела".