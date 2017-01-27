Суд арестовал задержанного экс-замглавы "Укргаздобычи" Шленчака

27 января 2017, 08:55
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Вадим Шленчак арестован на два месяца

Суд арестовал задержанного экс-замглавы Увеличить картинку

Суд арестовал экс-заместителя председателя правления "Укргаздобычи" Вадима Шленчака. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арестовали Шленчака на два месяца", — сказал он.

По словам собеседника, дела экс-заместителей председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Вадима Шленчака и Александра Сомова слушаются по очереди.

"Адвокаты Сомова заявили сейчас отвод судье, сейчас рассматривается", — сообщил источник.

Напомним, Соломенский суд Киева сегодня избирает меру пресечения для экс-заместителей председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Вадима Шленчака и Александра Сомова.

По материалам: РБК-Украина
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