Суд арестовал задержанного экс-замглавы "Укргаздобычи" Шленчака

Суд арестовал экс-заместителя председателя правления "Укргаздобычи" Вадима Шленчака. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арестовали Шленчака на два месяца", — сказал он.

По словам собеседника, дела экс-заместителей председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Вадима Шленчака и Александра Сомова слушаются по очереди.

"Адвокаты Сомова заявили сейчас отвод судье, сейчас рассматривается", — сообщил источник.

Напомним, Соломенский суд Киева сегодня избирает меру пресечения для экс-заместителей председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Вадима Шленчака и Александра Сомова.