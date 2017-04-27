Суд еще на 60 дней продлил меру пресечения для Насирова

27 апреля 2017, 14:31
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Суд решил продлить меру пресечения для отстраненного главы ГФС еще на два месяца

Суд еще на 60 дней продлил меру пресечения для Насирова | Экономика | Дело Увеличить картинку

Сегодня суд продлил еще на 60 дней меру пресечения для отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Такое решение зачитала председательствующая судья Виктория Кицюк.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворить", — отметила судья.

Насиров обязан носить электронный браслет, отдать документы, которые позволяют ему покидать страну, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства, прибывать к детективу, прокурору или судье-следователю по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями.

Напомним, детективы НАБУ подозревают Насирова в злоупотреблении служебным положением. Следствие считает, что отстраненный глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставлял руководителям региональных и территориальных органов налоговой указания принимать незаконные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Эти действия повлекли за собой убытки для государства на сумму практически 2 млрд грн.

7 марта суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Вечером 16 марта супруга отстраненного главы ГФС уплатила необходимую сумму.

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Теги: роман насиров , гфс , суд , налоговая реформа , налогообложение , налогоплательщики , налоговая , набу

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Суд еще на 60 дней продлил меру пресечения для Насирова | Экономика | Дело
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