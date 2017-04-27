Суд еще на 60 дней продлил меру пресечения для Насирова

Сегодня суд продлил еще на 60 дней меру пресечения для отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Такое решение зачитала председательствующая судья Виктория Кицюк.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворить", — отметила судья.

Насиров обязан носить электронный браслет, отдать документы, которые позволяют ему покидать страну, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства, прибывать к детективу, прокурору или судье-следователю по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями.

Напомним, детективы НАБУ подозревают Насирова в злоупотреблении служебным положением. Следствие считает, что отстраненный глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставлял руководителям региональных и территориальных органов налоговой указания принимать незаконные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Эти действия повлекли за собой убытки для государства на сумму практически 2 млрд грн.

7 марта суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Вечером 16 марта супруга отстраненного главы ГФС уплатила необходимую сумму.