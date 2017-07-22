Суд избрал меру пресечения для активистки Femen

Печерский районный суд Киева в субботу избрал меру пресечения в виде личного обязательства активистке движения Femen Анжелине Диаш, пытавшейся накануне устроить акцию во время подписания украинско-белорусских межправительственных документов, сообщил ее адвокат Ярослав Яценко.

"Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей заграничного паспорта", — написал он на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 21 июля днем спустя несколько минут после начала церемонии подписания межправительственных договоров в присутствии глав Украины и Беларуси молодая девушка скинула с себя пиджак, под которым отсутствовала иная одежда, и таким образом оголила грудь, на которой было написано "Жыве Беларусь!" Эти же слова она выкрикивала все время, пока присутствующие на мероприятии сотрудники государственной охраны не вывели ее, на чем инцидент был исчерпан.

Сотрудник пресс-службы главы Украинского государства подтвердил, что эта девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ.

В издательской группе (ИГ) "Картель" заявили, что девушка использовала фальшивое удостоверение газеты "Деловая столица", входящей в состав ИГ "Картель". ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию из-за использования фальшивого документа.

В движении Femen подтвердили, что одна из их активисток "совершила акт секстремизма": "Прорвавшись сквозь охрану, топлесс активистка выкрикивала лозунги "Жыве Беларусь!" и "Стоп диктатура!"

Сотрудники Печерского райуправления полиции и Управления государственной охраны (УГО) проводили профилактическую беседу с активисткой. Девушку задержали.

Адвокат сообщил, что Диаш инкриминируют ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).