Суд над Ефремовым состоится в понедельник

Подготовительное заседание по делу экс-лидера Партии регионов Александра Ефремова состоится в 16 января 2017 года в Старобельском районном суде Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в субботу.

"В понедельник в 10:00 часов первое судебное заседание. Это будет Старобельский районный суд, подготовительное заседание", — сообщила Сарган.

При этом она, отметила, что вопрос проведения заседания в Апелляционном суде Киева, назначенного на следующую неделю, будет решен.

Напомним, ранее Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область. Его обвиняют в захвате здания Луганской ОГА, местного управления СБУ, госизмене и сепаратизме.



